Uno de los mejores jugadores de Emelec en esta temporada es el central ecuatoriano, Luis Fernando León, quien termina contrato a finales de este 2023. El jugador ecuatoriano terminó dotando de gran seguridad a la defensa y muchos hinchas piden que el club haga uso de su opción de compra y lo aseguren para 2024.

Luis Fernando León también tendría como prioridad seguir en Emelec para el siguiente año, incluso ya habría rechazado una oferta de Independiente del Valle. El central en sus redes sociales se ha mostrado muy “apegado” a los colores de Emelec y recientemente compartió un post con la camiseta del ‘Bombillo’ y un mensaje que decía: “Arrechísimo”

Los aficionados de Emelec se han mostrado muy contentos en redes sociales con la posibilidad de que la directiva y León lleguen a un acuerdo para su continuidad en los próximos años. El central ha pasado por equipos como Barcelona SC e Independiente del Valle en la LigaPro, además fue llamado también en varias ocasiones a la Selección de Ecuador.

León se ha juntado muy bien con Anibal Leguizamón en la zona central de la defensa de Emelec y aporta una importante seguridad para el club. En este año, a falta de dos partidos, el equipo azul ya ha recibido 3 goles menos que en la temporada 2022. León es un fijo en el once titular de Hernán Torres.

A inicios de este 2023, Luis Fernando León protagonizaba uno de los “camisetazos” más importantes en los recientes años. Puesto que, el central había pasado por Barcelona SC en 2021, cuando consiguió meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

¿Emelec tiene la prioridad para comprarlo?

El contrato de Luis Fernando León en este 2023 es una cesión con opción de compra a finales de año. Emelec tendría la prioridad antes que cualquier equipo para hacerle la oferta a Atlético San Luis y finalmente quedarse con el pase del jugador. La voluntad del central, de seguir jugando de azul, también parece ser clave en estas negociaciones.

¿Podrá Emelec comprar a Luis Fernando León?

Luis Fernando León es uno de los mejores centrales ecuatorianos de los últimos años, aunque no ha logrado ganarse un lugar en el once de Ecuador por competir con jugadores como Piero Hincapié, Félix Torres, William Pacho, entre otros, ha logrado ser convocado para varios partidos. Desde Emelec no se informó cuánto cuesta la opción de compra por León, no obstante, la misma sería superior al millón de dolares.

León se ha ganado a la hinchada de Emelec

En estos 11 meses, Luis Fernando León se ha ganado el corazón de muchos hinchas de Emelec que exigen que la directiva haga un esfuerzo para retenerlo en el 2024. El central sería una de las prioridades del club en la serie de renovaciones que tiene que atravesar a finales de este curso. Los azules ya no buscarían un nuevo préstamo, sino que en esta ocasión quieren hacerse con el pase definitivo del jugador.