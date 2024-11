Palmo a palmo se estará viviendo la parte final del fútbol ecuatoriano con la presencia de dos cuadros poderosos en la punta de la segunda etapa. Hoy nos toca seguir y conocer los siguientes partidos que tendrá por delante Liga de Quito en el torneo. Que tiene como misión principal, bajarse al Independiente del Valle que se encuentra con una pequeña diferencia de gol a favor. Por eso, las últimas jornadas serán de máxima ocupación para quienes quieren conocer todo sobre el cuadro liguero.

¿Cuáles son los próximos partidos de Liga de Quito?

LDU Quito vs. Independiente del Valle / sábado 9 de noviembre / 3:30 PM – HORA ECUATORIANA / Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Universidad Católica vs. LDU Quito / domingo 24 de noviembre / Horario por confirmar / Estadio Olímpico Atahualpa.

LDU Quito vs. Deportivo Cuenca / domingo 1 de diciembre / Horario por confirmar / Estadio Rodrigo Paz Delgado.

La irregularidad ha sido un problema para la Liga de Quito de cara al cierre de esta temporada, recordemos los partidos pasados por la segunda ronda, donde regaló puntos inesperados. Si no, ahora mismo sería el único encabezado de la tabla general, acomodándose por plantel e historia en la pelea principal por el título. Sin embargo, sus propios errores no le permitieron crecer, pero no hay tiempo para lamentarse. Por eso, el trabajo de ahora en adelante debe ser perfecto.

¿En qué puesto está Liga de Quito actualmente?

Segunda Etapa:

Posición Equipo PJ G E P GF GC DG 1 Ind. del Valle 26 12 8 2 25 12 13 2 LDU Quito 26 12 8 2 22 11 11 3 Orense 23 12 7 2 16 12 4 4 Mushuc Runa 21 12 5 6 21 16 5 5 U. Católica 20 12 6 2 21 17 4 6 Barcelona 20 12 6 2 18 16 2 7 Técnico Univ. 18 12 5 3 20 11 9 8 Libertad FC 16 12 4 4 13 15 -2 9 Delfín 16 12 4 4 11 14 -3 10 El Nacional 15 12 4 3 11 13 -2 11 Macará 14 12 4 2 13 17 -4 12 Aucas 10 12 2 4 10 18 -8 13 Imbabura 10 12 3 1 14 25 -11 14 D. Cuenca 9 12 3 3 12 15 -3 15 Cumbayá FC 9 12 2 3 10 18 -8 16 Emelec 7 12 3 1 8 15 -7

Liga de Quito vs. Orense. (Foto: IMAGO).

Tabla Acumulada:

Posición Equipo Puntos PJ G E P GF GC DG 1 Ind. del Valle 61 27 18 7 2 48 20 28 2 LDU Quito 56 27 17 5 5 49 28 21 3 Barcelona 51 27 15 6 6 42 24 18 4 U. Católica 45 27 13 6 8 52 37 15 5 Aucas 39 27 10 9 8 41 36 5 6 El Nacional 39 27 12 3 12 28 29 -1 7 Mushuc Runa 39 27 10 9 8 39 35 4 8 Orense 38 27 10 8 9 26 29 -3 9 Técnico Univ. 34 27 9 7 11 34 32 2 10 Emelec 32 27 9 8 10 25 27 -2 11 Macará 32 27 8 8 11 24 30 -6 12 D. Cuenca 25 27 6 10 11 37 39 -2 13 Delfín 25 27 6 7 14 19 37 -18 14 Cumbayá FC 23 27 6 5 16 18 37 -19 15 Imbabura 23 27 6 5 16 31 54 -23 16 Libertad FC 20 27 5 9 13 21 40 -19

