Emelec no sale de un problema para meterse a otro. Cuando todos imaginaban que habían hecho una Segunda Etapa pobre con solo 7 puntos en 12 partidos, se conoció una denuncia periodística poderosa en contra del cuadro dirigido por Leonel Álvarez. Porque se trataría de un asunto doble, donde los jugadores son los principales complicados, porque están con un pendiente económico, el cual no se ha cumplido de momento. Este detallado lo presentamos a continuación, hay que estar atentos a lo que se menciona ahora mismo.

¿Qué jugadores han puesto de su dinero para operarse en Emelec?

El programa “DeUnaSF” mencionó la información en su cuenta principal de Twitter esta situación, la cual pasa a ser más complicada que nunca. Por estos detalles que ahora mismo remecen el presente del cuadro azul, el cual no sale de un problema, para meterse en otro: “Carlos Puga les mintió en la cara. Pedro Ortíz no se opera, porque no han pagado el IESS por 10 meses. LE RESPONDEN un mensaje a Luis Fernando León, quien puso de su dinero para su operación, y aún no se lo devuelven”.

¿Qué dijo Emelec sobre Luis Fernando León?

Mediante un mensaje institucional, destacó el club eléctrico, lo que pasó con su referente: “El Club Sport Emelec informa a sus socios e hinchas y a la opinión pública en general, que nuestro zaguero central Fernando León tuvo una intervención quirúrgica artroscópica por medio de la que se realizó reconstrucción de ligamento cruzado anterior y anclaje meniscal producto de una lesión parcial de los ligamentos, su proceso de rehabilitación inició de manera inmediata. El tiempo estimado de recuperación es de 6 meses”.

ver también Y no es Piero Hincapié: El jugador ecuatoriano que fue observado por el Chelsea en Champions

ver también Los jugadores que dejarían Independiente del Valle a final de temporada

¿Qué mencionó Emelec sobre Pedro Ortiz?

De la misma manera, en el mismo sentido, El Bombillo precisó la actualidad de su experimentado portero. El cual también está envuelto en la polémica, según informaciones: “El jugador Pedro Ortiz debido a una luxación de la articulación interfalángica del quinto dedo de la mano derecha ocurrida en el 2019, será intervenido quirúrgicamente hoy por un desplazamiento crítico e inestabilidad articular del dedo a causa de la ausencia completa de los ligamentos colaterales”.

Emelec jugando como local. (Foto: IMAGO).

Publicidad

Publicidad

Pero eso no queda ahí, en otra parte de la comunicación oficial de Emelec se puede ver cuánto tiempo estará de baja Pedro Ortiz. Quien en principio, se pierde el resto de la presente temporada 2024: “Se realizará una intervención para reconstrucción de los ligamentos y anclaje de la articulación. Pedro empezará rehabilitación inmediata bajo supervisión del departamento médico. El tiempo estimado de recuperación es de 10 semanas aproximadamente. Pronta recuperación “Candado””.