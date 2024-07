Luis Chiriboga fue uno de los presidentes más importantes en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, siendo clave para clasificar a Ecuador a 3 mundiales. Tras su polémica salida y encarcelamiento por lavado de activos, ahora el ex directivo opina de cuál sería el DT que él elegiría.

La Selección de Ecuador sigue sin entrenador, tras la salida de Félix Sánchez, varios nombres han sonado, pero casi todos han rechazado a ‘La Tri’. Ahora, Luis Chiriboga se anima a dar su candidato para tomar las riendas del equipo nacional antes de enfrentar a Brasil.

“Yo no me demoraría mucho, si es que nos decidimos por técnicos ecuatorianos, debería ser Álex Aguinaga, Méndez y Antonio Valencia. Pero, si nos decidimos por un extranjero, yo le elegiría a un señor que conoce el fútbol ecuatoriano, que fue campeón, Guillermo Almada“, avisó en una entrevista con Marca 90.

Almada viene siendo un candidato para la Selección de Ecuador, no solo de ahora, sino desde antes de la llegada de Gustavo Alfaro. El ex DT campeón con Barcelona SC en el 2016 siempre ha estado muy receptivo a la idea de regresar al país y dirigir a ‘La Tri’, aunque diversas informaciones apuntan a que no lo haría con la actual directiva.

De todos los rechazos que ya ha recibido la Selección de Ecuador, el de Guillermo Almada aún no habría llegado. El actual entrenador de Pachuca tiene contrato hasta 2026, pero habría una cláusula que le permitiría irse libre a cualquier selección que lo busque.

Los “logros” de Luis Chiriboga como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Al frente de la Selección de Ecuador, Luis Chiriboga se caracterizó por tener como entrenador a una línea colombiana con los cuales consiguió 3 clasificaciones históricas a los mundiales. Korea-Japón 2002, Alemania 2006 y también Brasil 2014. Llegó a los octavos de un mundial en Alemania, donde cayó ante Inglaterra, siendo el mejor resultado en la historia del país.

Las polémicas de Luis Chiriboga en la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Tras el polémico caso del FIFAGATE, en 2015 Chiriboga se entregó a la justicia ecuatoriana y fue condenado a 10 años de cárcel por no poder justificar ingresos superiores a los 6 millones de dólares. No obstante, logró reducir su pena y en 2019 salió libre tras acogerse al “régimen semiabierto”.