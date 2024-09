El central de Emelec arremetió contra uno de sus ex entrenadores.

Luis Fernando León destruye a uno de sus ex entrenadores: "Hijo de..."

El actual capitán de Emelec , Luis Fernando León, fue muy directo para referirse a uno de sus ex entrenadores y revelar con quien no quiere volver a trabajar. El defensor ecuatoriano, pretendido por varios clubes, dejó unas declaraciones que se han vuelto virales en redes sociales.

Luis Fernando León estuvo en el programa de la reconocida periodista Evelyn Vanessa Calderón y fue muy contundente para avisar con qué entrenador no quiere volver a trabajar. El central ya ha tenido que lidiar con 3 directores técnicos en Emelec.

No obstante, a diferencia de lo que muchos esperaban Luis Fernando León afirmó de manera contundente que no quiere volver a ser dirigido por Gabriel Schürrer, con quien coincidió en Independiente del Valle. “Hay un entrenador que se llama Schürrer, con él no volvería a trabajar, hijo de ….”, afirmó el jugador.

Rápidamente estas declaraciones han encendido las redes sociales, puesto que, es muy raro que ex jugadores de Independiente del Valle se quejen de lo que se puede vivir en la interna del club. Tras la salida Schürrer, a aquel club llegó Ismael Rescalvo y Miguel Ángel Ramírez.

Por otro lado, Luis Fernando León también terminó siendo clave pocos meses después para Independiente del Valle. El central, ya bajo la dirección de Miguel Ángel Ramírez, hizo un gol en la final de la Copa Sudamericana de 2019, que ganó el equipo ecuatoriano.

¿Luis Fernando León se marchará de Emelec?

Actualmente, Luis Fernando León se ha convertido en uno de los líderes de Emelec en estas dos temporadas. El central llegó en 2023, se ganó el respeto de la hinchada, y ahora fue renovado hasta 2027. Es uno de los capitanes indiscutibles del club. De momento, se ve poco probable su salida.

Los números de Luis Fernando León con Independiente del Valle

Retomando su paso por Independiente del Valle, Luis Fernando León jugó con la camiseta ‘Rayada’ un total de 302 partidos. Anotando 13 goles y dando 11 asistencias. Fue la camiseta de IDV, que el defensor ecuatoriano consiguió su único título, la Copa Sudamericana de 2019.