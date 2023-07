Mientras sigue la espera de conocer cómo termina la apelación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el caso Byron Castillo sumó un nuevo capítulo tras conocerse una resolución dada tras acciones legales del seleccionado ecuatoriano y lateral del Pachuca de México.

Byron Castillo presentó una apelación al Tribunal Suizo por el caso de sus supuestas irregularidades en su nacionalidad. Para mala suerte del jugador, la misma fue rechazada.

La sanción del TAS fue impuesta a la FEF y no al jugador, por lo tanto la Justicia Suiza no cree procedente que el futbolista haga una apelación particular. En lo positivo, reconocen que su convocatoria con la selección de Ecuador estaba validada por su pasaporte.

¿Cómo avanza el caso Byron Castillo?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol busca que le repongan los tres puntos en contra antes del arranque de Eliminatorias en septiembre contra Argentina. Hasta mientras desde FEF han señalado que Byron Castillo seguirá sin ser convocado.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026..

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Costa Rica en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de junio con resultado de 3-1 disputado en New Jersey – Estados Unidos.