Este lunes 22 de julio de 2024 se informó que Miguel Parrales nuevamente fue rechazado por un grande, tras su paso por Liga de Quito. El delantero ecuatoriano sigue sin equipo tras su paso por el equipo ‘Albo’ y se informó que recientemente se ofreció a otro equipo grande del campeonato.

Miguel Parrales salió de Liga de Quito después de no tener muchos minutos en este primer semestre y según se reveló en De Una, el delantero ecuatoriano fue recientemente rechazado por Barcelona SC. El goleador de la LigaPro 2023 no interesó en el equipo amarillo, pese a la salida de Francisco Fydriszewski.

Parrales eligió a Liga de Quito cuando tuvo varios equipos detrás de él a inicios de 2024. El delantero ecuatoriano sonó para clubes como Barcelona SC, Emelec o El Nacional, no obstante, en el ‘Rey de Copas’ casi no jugó y se despidió tras este primer semestre sin marcar un solo gol.

Barcelona SC eligió fichar a Octavio Rivero, sin embargo, el equipo amarillo seguiría buscando un nuevo delantero, tras la salida de Francisco Fydriszewski. Ahora Ariel Holan solo tiene en esa posición a Rivero, Reasco (como falso 9) y Obando, que no ha estado bien de salud.

Parrales fue el goleador de la LigaPro 2023. (Foto: StudioFutbol)

Hasta el momento, Parrales no tiene nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano, hace pocas semanas se lo relacionó con el The Strongest en Bolivia, sin embargo, el nueve ecuatoriano no ha firmado un contrato en el extranjero. El mercado de la LigaPro se cierra a comienzos del mes de agosto.

Las estadísticas de Miguel Parrales jugando para Liga de Quito

Miguel Parrales firmó con Liga de Quito antes de que lleguen al club jugadores como Álex Arce y Michael Estrada, los cuales lo dejaron sin minutos. En este primer semestre con los ‘Albos’, apenas sumó 154 minutos entre 10 partidos de todas las competencias.

¿Qué equipos de Ecuador buscarían a Miguel Parrales?

El delantero ecuatoriano ha sonado para varios clubes en el campeonato nacional como El Nacional o Técnico Universitario. Cualquiera de estos clubes tendría que llegar a un acuerdo con Guayaquil City, club dueño de su pase, y con el cual tiene contrato hasta 2027.