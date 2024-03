Miller Bolaños firmó con Guayaquil City para esta temporada 2024, sin embargo, el mítico volante ecuatoriano sonó para llegar a varios clubes como Liga de Quito o Barcelona SC. Diego López, entrenador de los amarillos, sorprendió a todos con varios elogios para el ex jugador de Emelec.

El entrenador de Barcelona SC, Diego López, no dudó en destacar el juego de Miller Bolaños en el programa de Marca 90, Análisis 90. “Para mí Miller es un fuera de serie, yo lo haría jugar hasta en la Selección de Ecuador. A mí Miller me encanta”, afirmó el DT de Barcelona SC.

Las declaraciones de Diego López evidentemente sorprendieron a todos los aficionados de Barcelona SC, puesto que, se había revelado que él era uno de los principales opositores para que los amarillos fichen a la leyenda de Emelec. “Para mí tiene condiciones para Selección. Es un jugadorazo“, continuó Diego López.

Finalmente, Miller Bolaños no terminó llegando a Barcelona SC y fichó por Guayaquil City para jugar esta semestre en la Serie B de Ecuador. El volante había regresado a Ecuador para la defender los colores de Emelec, pero finalmente fue separado del club por indisciplina.

Con estas declaraciones, Diego López deja claro que él no terminó siendo el responsable de la no llegada de Miller Bolaños a Barcelona SC. Asimismo, no solo le expresa su admiración, sino que también el entrenador le abriría la puerta para un futuro fichaje.

Los equipos que buscaron o rechazaron a Miller Bolaños para esta temporada en la LigaPro

Entre los equipos que habrían rechazado a Miller Bolaños para esta nueva temporada se encuentra su ex club, Emelec. El equipo azul optó por no seguir con él y rescindir su contrato después del acto de indisciplina. Liga de Quito fue otro equipo al que presuntamente fue ofrecido y tampoco se concretó su fichaje. Y por último Barcelona SC, que aunque el DT lo admira, no lo terminó fichando.

Miller Bolaños y sus estadísticas en el 2023

Miller Bolaños no solo tuvo problemas de indisciplina en el 2023, sino también lesiones que lo alejaron de varios partidos. Esto no impidió que termine la temporada anterior como el goleador de Emelec con 11 tantos, entre todas las competencias, en apenas 21 partidos.