Este martes 5 de marzo de 2024 Emelec ha recibido la mejor noticia del que es el fichaje más importante de esta temporada en la LigaPro, Cristhian Noboa. Los azules no pudieron contar con él para el partido ante Deportivo Cuenca en la Fecha 1, pero ahora toda ha cambiado para el equipo azul.

Noboa finalmente se ha incorporado a los trabajos de entrenamiento de Emelec y apunta a tener minutos en la próxima fecha del campeonato ante Mushuc Runa. La leyenda del fútbol ecuatoriano ya está en la última fase de su recuperación por problemas en la rodilla y ahora ya está a disposición de Hernán Torres.

Emelec dio la gran noticia del mercado de transferencias después de confirmar a Cristhian Noboa como su nuevo jugador, sin embargo, por un golpe en su rodilla su debut se ha alargado. Para este viernes, vs Mushuc Runa, no se espera que arranque como titular, pero tendría minutos viniendo desde el banco de suplentes.

Ante Deportivo Cuenca se mostró lo que Hernán Torres espera de Emelec en esta nueva temporada, con un medio campo que presionaba la salida de los rivales y guiado por Cristian Erbes y Marcelo Meli, el equipo lució fuerte por varias facetas. Ahora con la incorporación de Noboa, el DT puede potenciar su idea de juego.

Asimismo, Emelec no solo recupera a Cristhian Noboa para el próximo partido contra Mushuc Runa, sino también a Aníbal Leguizamón y Cristhian Valencia, quienes no estuvieron ni en la convocatoria ante Deportivo Cuenca por una sanción de la temporada 2023.

Emelec también perdería a dos jugadores

Aunque ahora Emelec ha recuperado a 3 jugadores muy importantes para su once, el club también perdería a 2 elementos que destacaron en Cuenca. 1 es seguro, que es Joao Quiñónez, quien fue expulsado, y el otro sería Tommy Chamba, que salió con una importante molestia en su tobillo.

¿Cuándo y a qué hora juega Emelec contra Mushuc Runa en la fecha 2 de la LigaPro 2024?

Emelec comenzará la segunda fecha de la LigaPro, bajo protesta, puesto que, se enfrentará a Mushuc Runa el próximo viernes, 8 de marzo de 2024, desde las 19H00. El club azul pidió no jugar en dicho horario y solicitó un cambio, no obstante, el mismo no ha sido aprobado.

Los refuerzos de Emelec para la temporada 2024

Emelec es el equipo de los grandes de la LigaPro que más se movió en el mercado de transferencias. Los azules incorporaron en esta ventana de transferencias a: Cristian Erbes, Joao Quiñónez, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez, Washington Corozo, Cristhian Noboa, Ronny Borja y Gianluca Espinoza.