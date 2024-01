Emelec tuvo 3 casos de indisciplina muy importantes en el 2023, de los cuales dos ya se han solucionado con la salida de los jugadores, pero uno sigue dando de que hablar. El futuro de Miller Bolaños es incierto y aunque no se presentó a los chequeos médicos con el club, el futbolista sigue siendo un activo del club con un contrato hasta finales de 2024.

En su llegada al país Hernán Torres puso un gesto muy contundente ante la pregunta sobre Miller Bolaños. El DT colombiano no lo quiere en su equipo y prefirió no opinar del tema. Ahora la oportunidad fue para José Pileggi, presidente del club, quien al ser preguntado por la posible continuidad del ‘Killer’ prefirió no opinar y solo sonreír.

Miller Bolaños fue separado de Emelec a finales de octubre de 2023 y se perdió toda la fase final de la segunda etapa de la LigaPro. El volante siguió entrenando por su cuenta, pero hasta no solucionar su actual situación sigue siendo jugador de Emelec, puesto que, mantiene contrato hasta finales de 2024 y el club no ha definido su situación.

A diferencia de Michael Carcelén y Bryan Angulo, quienes salieron de Emelec en este 2024, Miller Bolaños se mantiene en la plantilla, aunque separada de la misma. Hace varias semanas se informaba que el volante estaba dispuesto a una reunión con el DT para definir su continuidad, no obstante, todo parece indicar que Hernán Torres no lo quiere con el resto del equipo.

Para este 2024 Emelec ya tiene casi cerrado su lista de incorporaciones extranjeras y nacionales, por lo cual, el club estaría buscando la manera de llegar a un acuerdo con Miller Bolaños para definir su salida. El volante regresó al club en 2023 como uno de los fichajes que más ilusionaba a la hinchada.

¿Miller Bolaños no seguirá en Emelec para 2024?

Tras las reacciones de Hernán Torres y José Pileggi queda claro que Miller Bolaños tiene muy complicada su continuidad en Emelec para este 2024. El volante jugó en la pasada temporada un total de 21 partidos entre las dos etapas de la LigaPro y la Copa Sudamericana. Anotó 11 goles, pese a perderse varios partidos, y dio también 4 asistencias.

¿Miller Bolaños puede seguir en la LigaPro?

Emelec y el jugador llegarían a un acuerdo para que el mismo se convierta en ‘Agente Libre’ y pueda negociar con cualquier equipo para continuar con su carrera. En este contexto, no se descarta que el futbolista continúe en cualquier equipo de la LigaPro, donde anteriormente jugó en Barcelona SC y Liga de Quito.

¿Qué jugadores se fueron de Emelec para 2024?

A lo largo de la temporada 2023, Emelec dio salida a varios elementos que incluso pudieron ser titulares en el equipo azul durante este 2024. La lista de jugadores que salieron del ‘Bombillo’ se forma con los siguientes nombres: Aníbal Chalá, Bryan Angulo, Alexis Zapata, José Cevallos, Carlos Villalba, Diego García, Samuel Sosa, Bleiner Agrón, José Alberti, Alejandro Cabeza, Dixon Arroyo, y ahora se podría unir Miller Bolaños.