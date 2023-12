El volante ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo, no ha tenido un primer semestre muy bueno en la Premier League, donde ha pasado por varias críticas y cuestionamientos a su nivel. Sin embargo, el tricolor se ha logrado meter en el top de los mejores jugadores en crear jugadas de gol entre todas las ligas del mundo.

Según los datos de CIES, Moisés Caicedo es el quinto jugador con mejor promedio en la creación de jugadas de gol. El volante ecuatoriano solo es superado por: Lamine Yamal, Alvaro Djaló, Romano Schmid, y Hugo Vetlesen, el jugador del Chelsea es el único de la Premier League en el top 10 de jugadores.

El ecuatoriano es el quinto del mundo en ser el jugador que le da el pase al futbolista que finalmente termina asistiendo en el gol de su equipo. En varios encuentros, Moisés Caicedo ha sido el responsable de comenzar varios goles del Chelsea.

La temporada no está siendo la mejor para un Chelsea que se ha visto superado en varios partidos contra rivales directos del campeonato y ha perdido puntos que hoy lo tienen lejos de clasificar a Europa. Moisés Caicedo también ha sido muy cuestionado por los medios de comunicación ingleses, que critican la millonada que pagó Chelsea por su pase.

Moisés Caicedo apenas llegó a Chelsea en esta temporada, después de que el equipo de Londres pagara la transferencia más cara de toda la historia de la Premier League. El volante ecuatoriano tuvo dos años muy buenos en Brighton y firmó un contrato con el dos veces campeón de Champions League hasta junio de 2031.

¿Cómo ha sido la temporada de Moisés Caicedo con Chelsea?

En esta temporada, Moisés Caicedo rápidamente se ha ganado un lugar en el once del Chelsea y es dueño absoluto de su lugar en la mitad de la cancha. Sin embargo, no está destacando cómo lo hacía en Brighton, producto también de que juega un poco más centrado y no tan liberado como en las ‘Gaviotas’. En lo que va de campeonato ha jugado 18 partidos, sumando 1300 minutos, todavía no ha marcado ni ha asistido en algún gol.

¿Moisés Caicedo es indispensable para el juego de Chelsea?

Aunque Moisés Caicedo no ha podido asistir o marcar con la camiseta de Chelsea, el futbolista ecuatoriano sí asoma como indispensable para el juego del club. Debido a que, ha creado varias jugadas de gol y también tiene una buena conexión con los otros dos volantes del club: Enzo Fernández y Conor Gallagher.

En este martes 19 de diciembre se jugarán la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, donde se medirán como locales al equipo revelación del torneo, Newcastle, que ya viene eliminando a los dos grandes de Manchester. El equipo de Pochettino se refugia en este torneo, después de ir décimo en la Premier League con apenas 22 puntos y a 12 de los lugares de Champions League.