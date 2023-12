Este lunes 18 de diciembre de 2023 24 horas después de ser campeón de la LigaPro, no se respira un ambiente de éxito o de tranquilidad en Liga de Quito. Debido a que, el club estaría al borde de una “crisis” institucional muy importante con varias salidas que sacudirían al club, una de ellas podría ser la Luis Zubeldía, quien no dejó clara su continuidad.

Se reporta que las relaciones administrativas entre la Comisión de Fútbol y la Presidencia de Liga de Quito estarían en un momento muy delicado, que derivaría en la salida de varios elementos. Se informa que Esteban Paz, máximo de la Comisión, no es del gusto del presidente del club Isaac Álvarez y sus funciones terminan este año.

Ya Luis Zubeldía prendió todas las alarmas cuando en la celebración afirmó que su futuro en Liga de Quito era una incertidumbre y que tanto él como su cuerpo técnico “Querían un 2024 con Liga de Quito“. A Esteban Paz le consultaron si el DT seguiría en el club y su respuesta fue: “No depende de mí, depende de las circunstancias”, afirmó el directivo, tras la victoria en la LigaPro.

La Comisión Especial de Fútbol es la encargada de todos los temas deportivos en Liga de Quito, la misma es presidida por Esteban Paz, no obstante, en el 2024 terminaría su mandato y la situación pareciera estar encaminada para una salida histórica. Luis Zubeldía reveló que no hay unión entre la directiva y por eso no podía asegurar su continuidad.

El 2023 ha sido histórico para Liga de Quito, puesto que, terminó consiguiendo un doblete muy importante con la LigaPro y la Copa Sudamericana, no obstante, no se cierra de la mejor manera y hay gran incertidumbre para los aficionados. Se reportó que en la caravana de la celebración del título fueron pocos los jugadores que asistieron.

¿Liga de Quito tendrá varias salidas importantes?

La salida de Esteban Paz de Liga de Quito abriría la puerta para un éxodo de figuras muy importantes para los ‘Albos’. Puesto que, con el directivo se marcharía Luis Zubeldía, y con el DT jugadores muy importantes como Paolo Guerrero, Johan Julio, entre otros elementos. La plantilla se vería muy tocada a poco de jugarse varios títulos importantes para el 2024.

¿Hay una ‘crisis’ en Liga de Quito?

Un equipo que acaba de conseguir un doblete histórico para el fútbol de todo un país también está muy cerca de entrar en una de las crisis más importantes de su historia. Se reporta que Isaac Álvarez incluso ya tendría un reemplazo para Esteban Paz en Liga de Quito, según KCH FM Radio, sería Santiago Barragán, quien actualmente está ligado a FEF en la Selección de Ecuador.

La familia Paz ha estado ligada al club ‘Albo’ en los logros más importantes de su historia, incluso el estadio lleva el nombre de quien fuera el papá de Esteban, Rodrigo Paz Delgado. Su salida marcaría un antes y un después en el club que se acaba de convertir en el más ganador del país con 20 títulos, entre nacionales e internacionales, en sus vitrinas.