Moisés Caicedo no ha podido todavía volver a su mejor versión de Brighton con la camiseta de Chelsea. El ecuatoriano ha sido muy cuestionado por la increíble cantidad de dinero que se pagó por él y ahora nuevamente lo cuestionan e incluso lo ponen como un “fracaso” para la temporada los ‘Blues’.

“André Onana no ha sido para nada el fichaje que todos pensaban que iba a ser para el Manchester United, pero no lo voy a poner como ‘fracaso de la temporada’. Pero a Moisés Caicedo, lo ví un par de veces, particularmente en Old Trafford con Enzo Fernández en la media, y para haber pagado por ambos 250 millones, no son geniales”, afirmó Ally McCoist para criticas al volante de la Selección de Ecuador

Ahora la nueva crítica para Moisés Caicedo llega por parte Ally McCoist, ex futbolista de Escocia y ahora comentarista de la Premier League, que se animó a poner al ecuatoriano como el fichaje más bajo de esta temporada en la Premier League, incluso por debajo de André Onana, quien también es muy cuestionado por su rendimiento en el Manchester United.

La temporada de Moisés Caicedo no está siendo la mejor o similar a sus últimos rendimientos en Brighton, no obstante, al ecuatoriano se le cuestiona siempre lo que costó. En el pasado mercado de verano, Chelsea fue a pagar por el ecuatoriano más de 135 millones de libras y lo convirtió en el fichaje más caro de toda la historia de la Premier League.

Toda la Premier League con Moisés Caicedo como protagonista en el Chelsea la puedes ver en Star+. ¡Suscríbete en este enlace!

Este tipo de críticas desmedidas contra Moisés Caicedo han provocado que el club lo salga a defender y que también el ecuatoriano haya decidido “desaparecer” de su red social de X. Esta última acción también fue replicada por Enzo Fernández, a quien también se lo cuestiona.

¿Cómo ha sido la temporada de Moisés Caicedo con el Chelsea?

Moisés Caicedo no ha tenido, desde los números, una mala temporada con el Chelsea. El ecuatoriano ha sido casi titular toda la temporada y también ha estado muy alejado de las lesiones. En todo lo que va de la 2023/2024, Caicedo ha jugado 27 partidos con su equipo, aún no anota gol ni da una asistencia.

¿Quién es Ally McCoist? El nuevo crítico de Moisés Caicedo

McCoist fue un futbolista escoses que ahora se dedica al análisis de fútbol en la Premier League. A lo largo de su carrera estuvo en equipos como Fir Park, Sunderland, Rangers y Kilmarnock. La mayoría de su carrera la hizo en Escocia donde fue campeón en varias ocasiones, pero no tiene un destacado paso en un grande de Europa.

¿Cuándo será el próximo partido de Moisés Caicedo en el Chelsea?

Moisés Caicedo volverá a jugar con el Chelsea este domingo 4 de febrero de 2024 ante el Wolves por la Premier League. El ecuatoriano seguramente comenzará como titular y se espera que de local su afición lo apoye a él y a Enzo Fernández, por los difíciles momentos que están pasando desde que llegaron al equipo de Londres.