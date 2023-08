Venía haciendo una temporada 2022 superlativa y se presentaba como opción para la selección de Ecuador en la banda izquierda, sin embargo Alexander Alvarado de Liga de Quito se quedó sin ir a la Copa del Mundo Qatar 2022. Meses después, el ‘tricolor’ habló del tema, la conversación con Gustavo Alfaro y los jugadores que fueron.

En charlas con Futbolecuador.com desde Chile, Alvarado respondió sobre cómo sintió que tras haber sido uno de los máximos goleadores y asistidores de LigaPro, fue relegado por otros como Ayrton Preciado (sin minutos en Santos Laguna) y Kevin Rodríguez (jugando en Serie B).

“Al final son futbolistas y ellos tambien merecen su oportunidad. Pero claro los datos que dices (de goles y asistencias) son ciertas, no quiero mencionar

a otros jugadores pero si te puedo decir que me dolió, pensé que estaba en la lista que iba al Mundial”, empezó Alvarado.

“No me quiero meter en problemas con ningún jugador ni con el profe Alfaro. Creo que todos los jugadores merecen una oportunidad, hay que seguir trabajando, tengo edad para pelear por otro mundial. No creo que el entrenador tiene que estar llamando a jugadores para explicarles porque no van a la convocatoria (sobre si Gustavo Alfaro lo llamó luego)”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026..

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Costa Rica en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de junio con resultado de 3-1 disputado en New Jersey – Estados Unidos.