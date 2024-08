No ganaron nada en Emelec, no cumplieron su contrato y ahora demandarían al club

Este lunes 19 de agosto de 2024 se reveló que ahora Emelec tendrá un nuevo problema con demandas de ex jugadores y de ex entrenadores. Ahora al club podría llegar en las siguientes semanas dos querellas de dos ex entrenadores que estuvieron lejos de triunfar en el equipo azul.

Según Andrés Ponce en Los Comentaristas, uno de los que podría poner una demanda contra Emelec en las siguientes semanas sería Ismael Rescalvo. El DT español fue muy criticado durante su ciclo con los azules, y fue la nueva directiva la que llegó y arregló su salida cuando tenía contrato, con un acuerdo económico muy importante.

El otro entrenador que demandaría a Emelec sería Miguel Rondelli. El argentino solo estuvo 5 meses con el ‘Bombillo’ y dejó al equipo muy comprometido con el descenso. El entrenador reclamaría, según ‘Wacho’ Sánchez salarios y premios atrasados.

Temprano se conoció que Hernán Torres ya también demandará a Emelec por varios atrasos en pagos y en premios. El entrenador colombiano tomó dicha decisión en una nueva polémica que golpea a un club que pasa por su peor momento en este 2024.

Ismael Rescalvo estuvo en Emelec hasta final de la temporada 2022. (Foto: GettyImages)

Un nuevo ex jugador que demandaría a Emelec es Caín Fara, el central/lateral argentino llegó a inicios de 2023 y tuvo una grave lesión a mitad de esa temporada. Estuvo lesionado y ahora no tendría equipo, pero reclamaría pagos y premios atrasados.

Todas las demandas que ha sufrido Emelec

Emelec ha sido demandado por ex jugadores como Joao Rojas, Miller Bolaños, Bryan Angulo, José Francisco Cevallos, Marcos Caicedo, Lass Bangoura, entre otros. Ahora los ex entrenadores como Torres, Rescalvo y Rondelli también golpearían a Emelec.

Emelec ya perdió 3 puntos ¿Corre el riesgo de descender?

Las continuas demandas pueden terminar por complicar definitivamente a un Emelec que ahora está lejos del descenso, sin embargo, sanciones como las anteriores de la FEF podrían seguirle quitando puntos y complicando su lugar en la tabla de posiciones.