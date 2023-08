Emelec sumó una derrota muy complicada y delicada contra Delfín por la fecha 4 de la segunda etapa de la LigaPro. Los azules se quedaron muy cerca del descenso.

La última derrota dejó a Emelec igualado en puntos con los dos últimos equipos en la tabla de posiciones. Al ‘Bombillo’ solo lo salva de caer en el último lugar, el gol diferencia.

Pedro Quiñónez se coronó campeón con Emelec en múltiples ocasiones y en la Radio Redonda señaló muy fuerte a los actuales elementos. El volante criticó que no puedan dar ‘ni un pase’.

“No pueden levantar una pelota. Yo voy a cumplir 38 y tiro un pase a 100 metros. ¿Cómo es que no pueden levantar una bola?, ¿Cómo es que no pueden tirar un centro?. Eso no es culpa del DT”, afirmó Quiñónez.