Óscar Zambrano volvió a sumar minutos con Liga de Quito a la espera de ser sancionado en la Conmebol, tras su doping positivo en la Recopa Sudamericana. El volante ecuatoriano jugó 80 minutos en la última victoria de los ‘Albos’ ante Delfín en la LigaPro.

A más de uno sorprendió que Óscar Zambrano volviera a sumar minutos con Liga de Quito, pero esto se debió a que el volante aún no es sancionado de manera oficial por su doping y hasta ese momento podrá jugar con regularidad con el ‘Rey de Copas’. Fue muy bien recibido por los aficionados blancos.

En la salida del partido el volante le reveló a la prensa qué pasa con su doping positivo: “Estoy muy contento por volver y el grupo me ayudó mucho. Aún no puedo dar demasiados detalles de lo sucedido, pero seguiré trabajando fuerte para el equipo. Agradezco a toda la hinchada y mi familia también que me respaldaron”, comentó el volante tricolor

A Óscar Zambrano se le habría encontrado una serie de medicamentos que el futbolista consumió para contrarrestar una alergia sufrida al camarón. Desde el entorno del jugador y desde el club se ha querido dejar en claro que en ningún momento el doping responde a drogas y otro tipo de sustancias.

Asimismo a Óscar Zambrano se le pidió más detalles de su doping positivo y el futbolista prefirió evadir el tema: “Aún no me permiten hablar de ello, pero todo se irá aclarando muy pronto“, comentó el jugador de Liga de Quito sin dejar nuevos detalles de su situación.

¿Qué sanción puede recibir Óscar Zambrano en Liga de Quito?

Óscar Zambrano sería sancionado por la Conmebol, con base en el reglamento FIFA, en los próximos meses. El volante podría ser suspendido con una inactividad de 6 meses en adelante. Con base en este castigo, es que Liga de Quito también tomará la decisión de apelar o no.

Las ofertas que rechazó Óscar Zambrano en Liga de Quito

Previo a este caso de doping positivo, Liga de Quito rechazó varias ofertas por Óscar Zambrano, en su mayoría de la Premier League. El ‘Rey de Copas’ quería transferirlo a cambio de más de 7 millones, pero ninguna de las ofertas anteriores llegó a estos valores.

Óscar Zambrano no jugará la Copa América

Por otro lado, con la sanción que seguramente recibirá por parte de la Conmebol, Óscar Zambrano se quedará fuera de la Copa América con la Selección de Ecuador. El volante incluso actualmente no puede ni jugar la Copa Libertadores con Liga de Quito al ya no estar inscrito.