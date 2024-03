Este lunes 18 de marzo de 2024 la mamá de Óscar Zambrano salió a aclarar los detalles del doping positivo de su hijo. Trascendió la noticia de que el futbolista había tomado un diurético y ese sería el causante de su positivo en el control antidopaje de la Conmebol.

Su madre conversó con Mundo Deportivo y aclaró cómo fue la decisión de consumir dicho medicamento, puesto que, el futbolista tuvo, según la madre, una reacción alérgica al camarón y se tomó una pastilla que lo terminó afectando más. Según reveló la madre de Óscar Zambrano llamaron al médico de Liga de Quito y este le inyectó para que se mejore.

Asimismo, la madre de Óscar Zambrano fue muy enfática en aclarar que su hijo no consume alcohol o drogas: “Mi hijo está destrozado, y no entiende razón de lo que le ha pasado, porque el no se ha tomado nada de drogas, es un chico de casa, no anda en bebidas, ni en la calle, ni salir de fiestas, él no se droga”, enfatizó su madre en Mundo Deportivo.

Óscar Zambrano se quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Ecuador y también del partido de Liga de Quito. Su madre confía en que todo se pueda aclarar. “Como madre confío en que todo se va a aclarar. Se le va a tapar la boca a la gente que dice que mi hijo se droga”, comentó su mamá.

Por otro lado, se conoce que desde el entorno de Óscar Zambrano se está preparando un descargo para tratar de evitar que el castigo sea definitivo. Se encuentra suspendido de toda actividad deportiva. El futbolista contaría con el apoyo de Liga de Quito y de la Selección de Ecuador.

¿Cuánto tiempo puede ser suspendido Óscar Zambrano?

El futbolista enfrentaría una sanción de hasta 4 años, según el reglamento de la FIFA. De momento, no existe detalle de qué medicación fue la que arrojó el positivo de Zambrano y también de cuanto tiempo estaría suspendido de toda actividad deportiva.

Los equipos de la Premier League que buscaron a Óscar Zambrano

Desde diferentes sectores se calificó a Óscar Zambrano como el “nuevo Moisés Caicedo” y durante gran parte del 2023 se conoció que el futbolista estuvo cerca de equipos de la Premier League. El jugador interesó a clubes como: Luton y Bournemouth, este último el más cercano a ficharlo. La contratación no se dio y ahora toda ha cambiado para el futbolista.