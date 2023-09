¿Otra puerta cerrada?: Jugador de la selección de Ecuador no fue convocado por malos comportamientos

La selección de Ecuador presentó a sus convocados al inicio de la doble fecha de Eliminatorias, y hubo muchos nombres que se quedaron fuera. Este viernes trascendió que uno de los que estuvo ausente fue por comportamientos extradeportivos.

El periodista Francisco Molestina en sus redes sociales contó que a Jhegson Méndez no lo llamaron por “no tener regularidad en el Sao Paulo y por comportamientos que no gustaron en el cuerpo técnico la vez anterior” y cerró con “ojalá no sea otro caso como Diego Palacios”.

Jhegson Méndez venía de ser un fijo en la convocatoria de Ecuador desde el inicio de Eliminatorias pasada, y en sus titularidades durante la Copa del Mundo Qatar 2022 fue una de las figuras.

El lateral Diego Palacios tiene la puerta cerrada al combinado nacional según fuentes locales debido a su no asistencia a la convocatoria de los amistosos de junio.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate el próximo 7 de septiembre, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Costa Rica en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de junio con resultado de 3-1 disputado en New Jersey – Estados Unidos.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.