Uno de los temas a resolver en Liga de Quito para la temporada 2024 es la continuidad del delantero Paolo Guerrero, mientras se aclara la situación el delantero habló de su futuro. El peruano le lanzó un guiño a un equipo abriendo la posibilidad de volver.

“No cierro las puertas a ningún club, menos a Racing por el cariño que le tengo, pero en Liga me quieren mucho y me gustaría quedarme. Si la dirigencia no me quiere o no sigo por otros motivos, veré para dónde voy”, dijo en charlas con DSports Radio, dejando abierta la posibilidad de volver a Argentina.

“Me hubiese encantado quedarme, pero necesitaba jugar. Venía de estar parado mucho tiempo y no podía estar compitiendo 20 o 25 minutos. Yo mismo elegí volver a jugar en alto nivel. Gracias a Dios no he sufrido de muchas lesiones en mi carrera”, continuó.

Sobre Liga de Quito, en Área Deportiva Guerrero contó que recibió una propuesta de renovación que no cumplió sus expectativas y presentó una contraoferta “que un club grande como Liga puede pagar”, pero aún no hay respuesta alguna.

El dardo de Paolo Guerrero a Racing en los festejos de campeón

En los festejos de campeón de LigaPro, Paolo Guerrero señaló que cuando él estaba en Racing el club estaba puntero en Libertadores, se fue y quedaron eliminados.

Los otros clubes que quieren a Paolo Guerrero para el 2024

Paolo Guerrero también tiene sondeos de dos clubes de Perú, Alianza Lima y Sporting Cristal, según la prensa del vecino país además de equipos de Brasil que pagarían más del doble del salario actual del jugador.