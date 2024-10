Pileggi renunció a la presidencia de Emelec, pero no hay nuevas elecciones por este motivo

José Pileggi dejó la presidencia de Emelec, pero no hay elecciones por este motivo.

En Emelec se viven horas de muchas turbulencias después de la renuncia a la presidencia de José Pileggi. Muchos hinchas y socios esperaban que el directorio llame a nuevas elecciones al club, sin embargo, este no es un camino viable para el club.

No se puede llamar a nuevas elecciones en Emelec, según lo confirmado por la Abogada Mariela Díaz, porque solo renunció el presidente, y esta fue aceptada por el directorio . Según los estatutos del club en este caso es el vicepresidente el que debe asumir y terminar con el periodo para el que fueron electos.

Es decir, solo se daría una nueva elección en Emelec, de manera anticipada, si todo el directorio renuncia a su cargo, lo cual, de momento, se ve como improbable. César Aviles es el nuevo presidente de la institución y ejercerá el cargo.

El directorio no está dispuesto a renunciar y quieren culminar con el periodo para el que fueron elegidos. Por lo cual, no se ve en el horizonte nuevas elecciones para Emelec. Por ahora, el ‘Bombillo’ no ve comprometida su participación en la LigaPro.

Además, si todo el directorio decide dejar su cargo en Emelec, es el Ministerio del Deporte el que debe designar un interventor en el club y así este se encargue de todo el proceso eleccionario para el siguiente periodo.

¿Quién es el nuevo presidente de Emelec?

Emelec tiene ahora como nuevo presidente a César Aviles, quien era el vicepresidente al momento de la renuncia de Pileggi, pero quien llegó al directorio en las elecciones de 2022, como sexto vocal. Con las reestructuraciones terminó como vice y ahora presidente del club.