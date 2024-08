Este martes 6 de agosto de 2024 se enfrenta el Real Madrid ante Chelsea en otro amistoso de pretemporada. A todos sorprendió cuando Chelsea anunció su alineación para el amistoso ante el campeón de Europa y está en el banco de suplentes, Moisés Caicedo.

Mediante sus redes sociales Chelsea confirmó el once titular y los suplentes para jugar contra Real Madrid. En este equipo no está Moisés Caicedo, y es que el departamento técnico del club quiere mantenerlo entrenando y que se recupere físicamente, por lo cual, no comienza como titular. El club corrigió el once lanzado en redes sociales avisando que sí estará en el banco de suplentes.

Chelsea jugará el primer partido de la Premier League y para esto quieren tener a sus mejores jugadores al máximo nivel: “Me encanta Moisés. Lo conozco desde hace muchos años. Sé cómo juega. Antes del partido contra el City sólo tuvo una sesión y media. La idea es que vaya mejorando un poco su condición física. Necesitamos que esté en forma para el primer partido“, comentó el entrenador.

Entonces, con base en tenerlo bien físicamente, Moisés Caicedo no jugará ante el Real Madrid desde el arranque, en lo que podía ser una gran oportunidad para mostrar su juego para el ecuatoriano. Chelsea no juega Champions League y no lo enfrentará en todo el año.

Moisés Caicedo jugó ante Manchester City hace pocos días. (Foto: Imago)

A Chelsea aún le queda un partido más de pretemporada después de este ante Real Madrid, el equipo inglés terminará jugando ante Inter el próximo domingo, 11 de agosto de 2024. Posterior a este encuentro ya solo se vendrán partidos oficiales para los ‘Blues’.

El once de Chelsea para jugar ante Real Madrid

Para enfrentar a Real Madrid, Chelsea saldrá con este once: Jorgensen, James, Badiashile, Colwill, Gusto, Lavia, Enzo Fernández, Nkunku, Madueke, Guiu, y Sterling. En el banco de suplentes aparecen figuras como Mudryk, Fofana, Chilwell, entre otros y ahora Moisés Caicedo.

La publicación de Chelsea para su once.

Los números de Moisés Caicedo en su primer año en el Chelsea

En toda la temporada y entre todas las competencias, Moisés Caicedo llegó a jugar un gran total de 48 partidos. El ecuatoriano marcó 1 gol y dio 4 asistencias, entre todos los torneos. En total en cancha, el ecuatoriano sumó una cantidad de 3.899 minutos.