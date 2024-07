Qué pasa si Independiente del Valle gana, empata o pierde vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana

Este miércoles 17 de julio de 2024 comienza una de las llaves más importantes de la Copa Sudamericana, cuando Independiente del Valle reciba en su cancha a Boca Juniors. Esta llave tiene como protagonistas a dos de los máximos ganadores del torneo con dos copas cada uno.

Independiente del Valle recibe nuevamente a Boca Juniors en un torneo internacional, después de lo que fue su histórica llave en la Copa Libertadores de 2016. En aquel entonces los ‘Rayados’ ganaron y se clasificaron a la final del torneo en uno de los hitos más importantes de su historia.

¿Qué pasa si Independiente del Valle le gana a Boca Juniors?

Independiente del Valle tiene uno de los equipos más importantes del continente con figuras como Kendry Páez o Moisés Ramírez. Una victoria sería clave para que los ecuatorianos viajen a la ‘Bombonera’ como en el 2016, con un resultado a favor y a jugar sin presiones.

En 2016, Independiente del Valle venció a Boca Juniors como local. (Foto: LaPelotona)

¿Qué pasa si Independiente del Valle empata contra Boca Juniors?

No se descarta que Boca Juniors salga a jugar con un equipo que priorice el empate ante Independiente del Valle. Los argentinos llegan con varias bajas, por no poder inscribir sus fichajes, por lo cual, no se espera que salgan a proponer un juego ofensivo contra los ecuatorianos. Si ambos partidos, ida y vuelta, terminan empate en el resultado global se definirá al ganador por penales.

¿Qué pasa si Independiente del Valle pierde contra Boca Juniors?

Boca Juniors podría conseguir una victoria en la altura de Ecuador, que lo dejaría con una ventaja clave para la vuelta en Argentina, donde seguramente ya contarán con varios jugadores para su once titular. Asimismo, los ecuatorianos quedarían muy complicados.