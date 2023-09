La novela de Gustavo Alfaro con la Federación Ecuatoriana de Fútbol suma un nuevo capítulo negativo. El entrenador argentino no quedó conforme con lo dispuesto por el TAS y habría reclamado una cifra más alta de la que estaba fijada dentro de un escrito legal.

El periodista César Luis Merlo para Mr. Offsider dio a conocer en sus redes sociales que el monto extra que Alfaro está pidiendo es de 1.4 millones de dólares. Premios del Mundial, bonos y los intereses de estos hacen la sumatoria de esta cifra.

El TAS había fallado que Gustavo Alfaro era acreedor unicamente de 1.8 millones de dólares, cifra que la Federación Ecuatoriana de Fútbol sí reconocía publicamente adeudar al estratega. El ex Boca Juniors y Arsenal de Sarandí pidió una cuantía mucho mayor en un tema que incluso se hablaba de una posible sanción.

La relación entre Gustavo Alfaro y la Ecuafútbol no terminó de la mejor manera, vale recordar que el DT no quiso renovar ya que pidió hasta 4 millones de dólares como salario para extender su vínculo. Meses después de la salida tras Qatar 2022, explicó los motivos de su no renovación con la selección de Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo partido de la Selección de Ecuador será dentro de un mes, cuando se enfrente a Bolivia por la tercera fecha de las Eliminatorias el 12 de octubre de 2023.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Argentina en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas. ‘La Tri’ acabó perdiendo 1×0 en su visita a Buenos Aires con gol de Lionel Messi.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.