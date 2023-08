El mercado de transferencias de Inglaterra podría involucrar hasta a tres ecuatorianos en esta temporada. Según últimos reportes el lateral y seleccionado nacional Pervis Estupiñán podría dar el salto a otro gigante de Europa antes del inicio de la Premier League.

El periodista Steve Kay de Caughtoffside entre otros medios, señala que el Liverpool podría presentar una oferta formal en estos días por Pervis Estupiñán. La iniciativa sería pedido de Jurgen Klopp, DT del cuadro de los ‘Reds’ quien ya había fijado su mira en Moisés Caicedo antes que se lo ganaran.

El Liverpool busca un reemplazante a corto plazo para Andy Robertson, el titular que ha dejado algunas dudas por lo presentado fisicamente en los últimos partidos. El ‘tricolor’ del Brighton Hove Albion sería uno de los apuntados.

El interés de Jurgen Klopp por el ex Liga de Quito no es nuevo, ya lo sondearon cuando era jugador del Osasuna y Villlarreal, ambos de España aunque finalmente no se concretó.

¿Cuánto vale el pase de Pervis Estupiñán?

Pervis Estupiñán pasó del Villarreal al Brighton de Inglaterra por 23 millones de euros aproximadamente, pero en la actualidad su pase rondaría los 35 millones de euros.

¿Cuántos títulos tiene Pervis Estupiñán?

El lateral de la selección de Ecuador, Pervis Estupiñán, ha logrado gritar campeón de la UEFA Europa League con el Villarreal, ha conseguido otros registros deportivos como el ascenso con el RCD Mallorca y la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022.