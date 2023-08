“No puedo avanzar nombres; ya dije nombres el año pasado y se me enfadaron”, palabras de Xavi Hernández tras la victoria en el Joan Gamper sobre un futbolista cuyo paso por el Camp Nou no parece olvidado. Francia y España confirman: Neymar tiene precio y fórmula para dejar PSG. El sueldo del crack de la Verdeamarelha, otra historia.

Tras media década por el Parque de Los Príncipes y de un sinfín de problemas a lo largo de los últimos meses, la estrella de Brasil vuelve a ser puesta en venta. Neymar tiene todas las puertas abiertas para dejar París y la Ligue 1, más no a cualquier precio. L’Equipe y AS desgranan la fórmula para que el jugador de 31 años y con contrato hasta el 2027 deje una entidad donde no solo Kylian Mbappé es noticia ahora mismo. ¿Se termina cualquier rastro del tridente?

Partamos de una base, PSG quiere la salida de Neymar desde hace varios cursos y Qatar es el primero en pedir por una solución que afecta a todas las patas del club. Las lesiones de Ney, sumado a su sueldo ante la amenaza del Fair Play Financiero, incompatibles para un equipo donde desde el verano del 2024 habrá que rendir más cuentas que nunca ante la UEFA. MLS, Arabia Saudita y Barcelona, únicos destinos que suenan con fuerza por el ex Santos. La Premier League de momento no mueve ficha. Al-Hilal ofrecería 80 millones de euros según AS…No alcanza.

El precio y la fórmula

“París Saint Germain pide 150 millones de euros por Neymar”, la información de AS y L’Equipe sobre un jugador que tras los 222 ‘kilos’ pagados al Barcelona, tiene precio para abandonar el Parque de Los Príncipes. La MLS queda descartada, Oriente Medio gana fuerza y por Cataluña todo se hace cuesta arriba. Eso sí, por Doha se abre la puerta a una vía que ayude a encontrar más interesados.

PSG no se niega a una cesión con opción de compra obligatoria en el 2024. Toda esta operación debería llegar a los 150 millones que pide Nasser Al-Khelaifi, pero por encima de todo terminar con el gasto en sueldos que entrega Neymar al equipo de la capital francesa. Quitarse la ficha de la estrella de la Verdeamarelha, primer objetivo de una operación que ya tiene costes para ser una realidad. Hay tiempo hasta el 3 de septiembre para encontrar una solución.