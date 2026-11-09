Mientras los hinchas de Ecuador se enojaron, así reaccionó Kendry Páez a su convocatoria a Ecuador

Así fue la reacción de Kendry Páez, después de que se confirmara que Marcelo Gallardo sigue contando con él.

La Selección de Ecuador oficializó su convocatoria para jugar contra Costa Rica y Bolivia. Sin embargo, en esa lista hay un nombre que llamó la atención de todos y desató las críticas de los hinchas: Kendry Páez. El volante ecuatoriano fue convocado pese a que no juega en primera desde mayo.

Marcelo Gallardo sorprendió a todos y decidió que Kendry Páez sea convocado, pese a que no viene jugando y Chelsea ya lo descartó. No obstante, el tricolor juega en el Sub-21 de los ‘Blues’ y aprovechó eso para reaccionar a su convocatoria.

Después de que se confirmara su convocatoria, Kendry Páez solo subió una serie de fotos con la camiseta de Chelsea y mostrando que lleva la camiseta 10. Además, el tricolor le agregó una canción de Bad Bunny. Se podría entender todo esto como su reacción a este llamado.

El tricolor ya no había sido tomado en cuenta por Gallardo para los amistosos en Asia, en una decisión muy sorpresiva, pero entendible del DT, apenas era su primera lista. Ahora, seguramente, lo viene siguiendo en el equipo Sub-21 de Chelsea.

Además Kendry Páez tiene bloqueado los comentarios. (Foto: GettyImages)

Se espera que Kendry Páez llegue al país en las siguientes horas y finalmente se una a los trabajos de Ecuador. Será una prueba importante para el tricolor si suma minutos, puesto que, los partidos se juegan en Quito y Guayaquil y la hinchada estará muy atenta a él.

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Las estadísticas de Kendry Páez en el Sub-21 de Chelsea

Kendry Páez con el Sub-21 de Chelsea ha jugado un total de 6 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano no ha marcado pero lleva ya 2 asistencias. Suma en cancha poco más de 200 minutos.

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