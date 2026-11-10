Kendry Páez volvió a la Selección de Ecuador y ahora estos 3 equipos van por su fichaje en enero

Chelsea buscaría prestar o vender a Kendry Páez en enero y estos 3 clubes aparecen en el radar del ecuatoriano.

Tras varios meses jugando con el Sub-21 de Chelsea y después de ser nuevamente convocado con la Selección de Ecuador, el futuro parece volver a tener luz para Kendry Páez. El ecuatoriano aparece en el radar de 3 clubes que lo buscarían en enero.

Chelsea está dispuesto a prestar de nuevo a Kendry Páez o incluso hasta una venta definitiva, siempre y cuando lleguen las ofertas esperadas. El club no le encontró acomodo en dos equipos como Racing de Estrasburgo y River Plate. De ahí que, tiene que decidir donde lo manda ahora.

De acuerdo a la información de Vlad Polivoda para BitBall, el jugador ecuatoriano se metió en planes de equipos como Celtic, Birmingham City y Blackburn Rovers. Los dos últimos equipos juegan en el Championship y representarían un préstamo local para los ‘Blues’.

En cambio la posibilidad de Celtic aparece un poco más complicada para el ecuatoriano y para Chelsea, porque el club tiene los préstamos al extranjero ya “ocupados”. Por lo cual, es complicado que Kendry se marche a otro club fuera de Inglaterra.

Kendry Páez se marcharía de Chelsea. (Foto: Imago)

La Selección de Ecuador también le dio una nueva oportunidad a Kendry Páez para estos últimos amistosos del año. Aunque el jugador ecuatoriano no viene sumando minutos en primera, lo hecho en el sub-21 le alcanzó para ser nuevamente considerado por Marcelo Gallardo.

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El contrato de Chelsea con Kendry Páez

Ahora mismo, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 6 millones de euros y el ecuatoriano firmó con Chelsea un contrato hasta la temporada 2033. De ahí que, para su futuro se especule con una compra o un préstamo a otro club por el siguiente semestre.

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