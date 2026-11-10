“Lo van a alabar…” William Pacho no duda y manda este mensaje sobre Kendry Páez

El nombre que más generó polémica en la Selección de Ecuador como nuevo convocado con Marcelo Gallardo es Kendry Páez. El volante ecuatoriano llega a ‘La Tri’ sin contar para Chelsea y sin jugar en primera. En medio de todo ese contexto complicado, fue William Pacho el que salió a defenderlo.

William Pacho estuvo en la zona mixta de la Selección de Ecuador en esta jornada y en diálogo con la prensa le dedicó unas palabras a Kendry Páez. “Kendry es un buen chico, al final cada carrera es diferente, cada jugador es diferente, él ha pasado por momentos difíciles“, comenzó Pacho.

Posteriormente, el central también aclaró que el joven jugador merece ser muy apoyado: “Siempre el apoyo que tenga de parte de nosotros va a ser muy importante. Yo confió en que va a salir y va a ser un gran jugador. Él tiene todo. La gente lo critica, pero estoy seguro que después lo van a alabar“, agregó Pacho.

Se espera que Kendry Páez sume minutos en estos amistosos, aunque no es seguro que tenga tiempo como titular, lo más seguro es que inicie como suplente en los dos partidos. Así como cuando coincidieron en River, Gallardo le vuelve a mostrar confianza a Kendry.

Pacho salió a defender a Kendry Páez. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas serán claves para Kendry Páez, puesto que, de acuerdo a lo que haga el jugador ecuatoriano en la Selección de Ecuador y en el Chelsea Sub-21 podría marcar su futuro. Ya suenan 3 equipos que lo estarían buscando como fichaje.

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Los partidos de la Selección de Ecuador en esta fecha FIFA

Así quedó el calendario de partidos de la Selección de Ecuador:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

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