Este jueves 9 de noviembre Ángelo Preciado demostró que está en un gran nivel de cara a la próxima doble jornada de Eliminatorias. El tricolor venía saliendo de una molestia muscular, pero se recuperó bien y ya volvió a ser importante para su equipo, Sparta Prague.

Sobre el minuto 77′ del segundo tiempo y con su equipo abajo en el marcador, Ángelo Preciado pudo liberarse en el área rival y buscar a su compañero para anotar el tanto del descuento ante el Rangers. El ecuatoriano pudo un pase atrás muy bueno, que posteriormente fue bien rematado por Lukas Haraslin. Lamentablemente este tanto no fue suficiente y acabaron perdiendo el encuentro con un marcador de 2×1.

Ángelo Preciado comenzó el partido como titular, pero a diferencia de otras ocasiones, no fue lateral por derecha más bien se ubicó un poco más adelante como carrilero. El ecuatoriano luce totalmente sano y estará a disposición de Félix Sánchez para la siguiente jornada de Eliminatorias.

Por otro lado, con esta derrota el Sparta Prague queda muy complicado en la tabla de posiciones para avanzar a la siguiente fase de la Europa League. A 3 puntos del segundo lugar y 5 del primero, todo parece indicar que el equipo de Preciado se terminará yendo a Conference League.

El Sparta Prague está siendo la segunda experiencia en Europa para el lateral derecho de la Selección de Ecuador. Preciado primero estuvo en el Genk de Bélgica, pero finalmente se decidió por cambiar de rumbo y buscar más regularidad y minutos en República Checa.

Llega bien para la selección de Ecuador

Hace dos semanas, Preciado encendió todas las alarmas de la Selección de Ecuador tras salir con molestias en el partido ante el mismo rival, Rangers. Ángelo se ha ganado un lugar como fijo en el once titular de ‘La Tri’. Tras lo que fue la resolución del caso Byron Castillo, el futbolista del Sparta Prague asoma como el único lateral de élite para la banda derecha de Ecuador.

Distinta fue la realidad para José Cifuentes

El duelo entre Rangers vs Sparte Prague también presentaba un encuentro importante de ecuatoriano vs ecuatoriano. Sin embargo, solo se pudo ver la mayoría del tiempo a Ángelo Preciado, ya que, José Cifuentes, de Rangers, apenas y pudo entrar sobre el final del partido. El ‘Cifu’ no ha tenido una importante regularidad como titular en los últimos meses.

Preciado es un fijo de Félix Sánchez

Los únicos partidos que Ángelo Preciado no ha podido jugar con Félix Sánchez en la Selección de Ecuador son aquellos en los que no comenzó como titular por alguna molestia física o de salud. El lateral es uno de los fijos del DT en las convocatorias y apuntar para titular contra Venezuela el 16 de noviembre y Chile el 21 de noviembre de 2023 en el Rodrigo Paz Delgado.