En el partido entre Ecuador y Jamaica se dio una de las polémicas más grandes de la Copa América, después de que el central Garay decidiera no pitar una mano de Alan Franco en el área, que hubiera significado un penal para los de Jamaica. El VAR lo llamó a revisar dicha jugada.

Desde el VAR le advierten a Garay que la mano está en una posición antinatural al momento de chocar con el balón, no obstante, el central responde que: “Es una mano no sancionable, el jugador intenta cubrirse, quiere evitar el contacto, golpea en la cabeza. No es sancionable para mí“, sentenció el árbitro en el diálogo con sus colegas.

El central posteriormente le comunicó a los jugadores y a los hinchas en el campo su resolución: “Después de la revisión, es una acción natural para el juego, no sancionable como penal. Decisión final: No penalty“, avisó el central para la alegría de los jugadores tricolores.

La polémica está en que casi dos horas después, en el partido entre México y Venezuela ocurrió una mano muy similar, que el árbitro, tras revisión del VAR, sí determinó como penal para los Aztecas. En el partido de Ecuador, dicha jugada llegó cuando el encuentro iba 2 a 1.

Poco después de dicha jugada, la Selección de Ecuador se terminó encontrando con el tercer gol y liquidando el partido ante una sorprendente Jamaica. Con esto, el equipo nacional sumó 3 puntos claves y ahora está muy vivo para jugar en la última fecha ante México.

Las polémicas del VAR en esta Copa América 2024

El VAR no ha quedado exento de polémicas en esta edición de la Copa América. Se ha cuestionado a los árbitros en determinadas jugadas de partidos de Argentina, sobre todo en el último contra Chile, y también en encuentros de Ecuador con la roja de Enner Valencia y ahora la mano de Alan Franco. Brasil también se quejó por el gol que le anularon ante Costa Rica.

¿Cuándo volverá a jugar Ecuador en la Copa América 2024?

A la Selección de Ecuador le queda un partido en la Copa América 2024, clave el mismo para avanzar a los cuartos de final del torneo. El equipo nacional se medirá a México en la última fecha desde las 19H00 del próximo domingo, 30 de junio de 2024.