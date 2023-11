El delantero ecuatoriano Michael Estrada volvió a destacar en Europa en la victoria del CSKA Sofía contra el Hebar Pazardzhik. El 9 tricolor demostró una importante capacidad resolutiva, cuando controló la pelota en el área y se quedó algo lejos del arco contrario.

Michael Estrada volvió a mostrar una de sus grandes cualidades como goleador y sorprendió a todos en el área cuando pudo definir cruzando la pelota y dejando parado al potero y defensa rival. El ecuatoriano está encontrando su mejor nivel en Europa y de a poco se reencuentra con su nivel.

El tanto del ecuatoriano sirvió para liquidar un partido que se le estaba complicando al CSKA-Sofía. Con esta victoria, el equipo del ecuatoriano domina la tabla de posiciones con 35 unidades, dos más que su inmediato seguidor el Ludogorest Razgrad, que suma 33 puntos.

En los últimos meses Michael Estrada se ha quedado fuera de la consideración de Félix Sánchez para la Selección de Ecuador, sin embargo, sus goles de a poco lo vuelven a meter en el radar. Antes de la llegada de Félix Sánchez, Estrada era uno de los fijos en el once de Gustavo Alfaro para Eliminatorias y el mundial de Qatar 2022.

Con este gol Estrada ya alcanza los cuatro tantos en la temporada con el CSKA. El futbolista ecuatoriano también ha encontrado en Bulgaria mucha regularidad, debido a que, suele ser un titular habitual en el equipo y solo se ha perdido un encuentro por culpa de las lesiones.

¿Michael Estrada con números de Selección Ecuador?

En la anterior convocatoria de la Selección de Ecuador estuvieron Jordy Caicedo, Enner Valencia y Kevin Rodríguez como grandes opciones en ataque. Michael Estrada está sumando números que lo empiezan a meter en la pelea sobre todo con jugadores como Rodríguez o Caicedo, quienes apenas suman 7 goles entre ambos.

¿El acompañante para Enner Valencia?

En los últimos partidos, Félix Sánchez ha demostrado que no logra encontrar el compañero para Enner Valencia en el ataque de Ecuador. El DT ha probado con Rodríguez, Plata, Caicedo y Julio. En las Eliminatorias anteriores y en el mundial de Qatar 2022 fue Michael Estrada, quien más veces estuvo en ataque con Enner Valencia y con quien más se entendía el delantero de Internacional.

¿Cuándo se anuncia la lista de convocados a la Selección de Ecuador?

Se espera que Félix Sánchez anuncie la lista de jugadores convocados a la Selección de Ecuador para los próximos partidos de Eliminatorias (vs Venezuela el 16/11 y vs Chile el 21/11) antes de la fecha 13 de esta segunda etapa de la LigaPro. Hasta el momento, Michael Estrada no ha sido bloqueado por la Selección de Ecuador.