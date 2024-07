Emelec sigue teniendo que solucionar temas administrativos como las deudas a ex jugadores o la inhabilitacion para fichar jugadores por sanción FIFA, pero ahora podría sumarse un dolor de cabeza en el aspecto deportivo relacionado a su entrenador Leonel Alvárez.

En su arribo al país tras una gira en Estados Unidos, el entrenador colombiano declaró: “Una de las condiciones para venir fue la posibilidad de contratar jugadores”. Dejando a más de un hincha y periodista sintiendo que fue una indirecta de causal para no seguir en el club.

No fue lo único que tiene molesto al ex entrenador de la Selección de Colombia, al estratega no le agradó que solo pudieron tener un amistoso irregular contra el Deportivo Cuenca mientras que el segundo contra el Marathon de Honduras fue cancelado.

La LigaPro segunda etapa arrancará la primera semana de agosto y Emelec espera tener al menos un par de amistosos más para arrancar con algo de rodaje de competencia.

Se conoce que para que Emelec levante la sanción FIFA deberá pagar un total de 420 mil dólares divididos entre varios acreedores, muchos de ellos desde la era de la directiva de Nassib Neme.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.