Ya finalizadas las Eliminatorias con la selección de Ecuador, el extremo Gonzalo Plata regresó al Al Sadd de Qatar para jugar vs Sharjah por la Champions de Asia. El ‘tricolor’ se hizo viral por una jugada de crack que terminó con nuestro compatriota en el suelo tras una falta.

El ex Real Valladolid recibió el balón y apunta de velocidad y gambetas eludía a tres de sus marcadores. El rival no tuvo otra que frenarlo con falta, algo que no gustó a Gonzalo Plata.

El seleccionado ecuatoriano se levantó y le increpó al rival enojado, incluso parecía que la situación iba a mayores cuando le puso la mano en el cuello. Los jugadores de ambos equipos evitaron que pasara a mayores y el árbitro decidió no amonestar a ninguno.

No fue lo única acción de Gonzalo Plata, ya que a los 55′ recuperó un balón que había perdido el arquero y fue derribado en el área. Al cobro fue Baghdad Bounedjah que falló desde los doce pasos sentenciando el 0-0 final.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo partido de la Selección de Ecuador será dentro de un mes, cuando se enfrente a Bolivia por la tercera fecha de las Eliminatorias el 12 de octubre de 2023.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Argentina en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas. ‘La Tri’ acabó perdiendo 1×0 en su visita a Buenos Aires con gol de Lionel Messi.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.