Moisés Caicedo cometió un error y no tuvo el mejor partido en Chelsea.

Este sábado 28 de septiembre de 2024 Moisés Caicedo se volvió a enfrentar a su ex equipo, Brighton. El ecuatoriano tuvo un comienzo complicado con un pase comprometido que le costó un gol a su equipo. Sin embargo, terminaron ganando el encuentro con solvencia.

Sobre los primeros minutos del encuentro, Moisés Caicedo tuvo un desacertado pase en el área chica “Blue”. El ecuatoriano comprometió a Colwilll, quien despejó apurado y la pelota terminó en gol para las “Gaviotas”. Cada vez que el ecuatoriano tocaba la pelota era abucheado por los hinchas de Brighton.

El tanto de Brighton fue un duro golpe para un Chelsea que encontró el camino para levantarse. Rápidamente los de Maresca se pusieron empate con un gol de Palmer, que poco después terminó concretando 3 goles más y se fue del partido con 4 goles.

Brighton pecó de ingenuo y salió a atacar al equipo de Moisés Caicedo, incluso ya ganando. Los “Blues” aprovecharon que sus rivales presionaban muy arriba y dejaban considerables espacios en defensa.

Chelsea ha mejorado considerablemente en referencia a la temporada anterior. En este curso de 8 partidos solo han perdido 1 ante Manchester City, y actualmente son terceros en la tabla de posiciones. Los de Londres quieren volver a competir en la Champions League.

Los abucheos a Moisés Caicedo

No es la primera vez que Moisés Caicedo es abucheado por los hinchas del Brighton. Ya en la temporada anterior el ecuatoriano recibió el recrimino de sus ex aficionados. El ecuatoriano se fue del club dejando más de 130 millones de libras en caja, al ser el fichaje más caro de la historia. Todos los ex Brighton en Chelsea fue abucheados.

Pervis Estupiñán se salvó de la roja

El lateral ecuatoriano también fue titular en este partido y casi se gana la tarjeta roja en el primer tiempo. El jugador cortó una jugada de ataque muy clara para Chelsea, pero solo le sancionaron con amarilla. En la posterior jugada se dio el tercer gol de Palmer.