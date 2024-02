Este martes 6 de febrero de 2024 el Bayer Leverkusen alcanzó una victoria muy importante en la Copa de Alemania, con Piero Hincapié como protagonista. El central ecuatoriano ha recuperado su lugar como titular, aunque ya hayan regresado los jugadores de la Copa Africa, y nuevamente fue clave para el equipo Xabi Alonso.

Piero Hincapié comenzó el partido como extremo y posteriormente se fue tirando como central. Cuando el Leverkusen peor la pasaba, el ecuatoriano siguió la línea de Xabi Alonso y salió con pelota controlada y encontró a Wirtz, quien le puso un espectacular pase a Adli para que este marque el 2×2.

Aquel gol terminó siendo clave para el Leverkusen, puesto que, posteriormente pasó a ser más ofensivo y lo terminó ganando sobre el minuto final del segundo tiempo. Con este triunfo el equipo de Xabi Alonso y Piero Hincapié llega hasta las semifinales del torneo.

Hincapié había vuelto a tener una oportunidad a inicios de 2024, puesto que, la defensa del Leverkusen se vio afectada por las convocatorias a la Copa de África y es ahí donde el ecuatoriano supo aprovechar los minutos y ganarse la confianza del español.

Esta victoria también le llega a Bayer Leverkusen en un contexto muy favorable, puesto que, el próximo sábado se tendrán que medir a Bayern Múnich en un partido clave para la pelea por la Bundesliga. Los de Alonso son líderes del torneo con 52 unidades.

Los buenos números de Piero Hincapié en 2024

La temporada no comenzó bien para Piero Hincapié, puesto que, una lesión muscular le prohibió estar en la pretemporada y por ende terminó perdiendo su lugar en el once titular. No obstante, este nuevo año ha comenzado muy bien para el ecuatoriano. En lo que va de año el ecuatoriano ha jugado 5 partidos como titular sumando más de 450 minutos en cancha.

La temporada del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso

Esta temporada del Bayer Leverkusen puede ser una de las mejores de la historia del equipo alemán. El equipo de Xabi Alonso es puntero en la Bundesliga, está en semifinales de la Pokal y también está clasificado para los octavos de final de la Europa League. A 6 de febrero están vivos en todas las competencias y son serios candidatos a quedarse con el título.