Barcelona SC ya no quiere a Fidel Martínez y esto hará el delantero

Uno de los delanteros que casi no ha contado para Diego López en Barcelona SC es el ecuatoriano, Fidel Martínez. El goleador aún tiene contrato con los amarillos, pero el club no cuenta con él y le está buscando otro equipo, aunque su voluntad no es irse al extranjero.

Según informó Eduardo Erazo en De Una la decisión de Barcelona SC es ya no contar con Fidel Martínez para este nuevo año, sin embargo, el ecuatoriano no quiere irse al extranjero. ‘Alegría y Atrevimiento’ ya habría incluso rechazado una oferta del Junior de Colombia, según el comunicador.

Fidel Martínez quiere seguir en Ecuador y esta decisión sería la que está aplazando su salida de Barcelona SC, puesto que, pocos equipos en Ecuador pueden cubrir su sueldo y también no hay muchos con espacios para el ataque. El delantero tiene contrato hasta finales de 2024.

En el primer semestre de 2023 era una alternativa para Fabián Bustos en el ataque, sin embargo, con la salida del entrenador las oportunidades fueron disminuyendo de a poco. Para Diego López no contaba en ataque y otros incluso entraban antes que él a la cancha.

A inicio de la pretemporada Fidel Martínez ya había revelado que su intención pasa por cumplir el contrato que tiene con Barcelona SC. El ‘Ídolo’ claramente no lo tiene en planes y por eso el pasado fin de semana concretaron la llegada de Djokaeff Reasco.

Los números de Fidel Martínez con Barcelona SC en el 2023

En la temporada 2023, Fidel Martínez jugó con Barcelona SC 16 partidos entre todos los torneos, solo 10 por LigaPro, de los cuales solo 4 fueron en el segundo semestre y todos viniendo desde el banco de suplentes. En el año anotó 3 goles y solo asistencia

Fue el goleador de la Copa Libertadores 2020

Con su actualidad queda muy lejos el Fidel Martínez que hizo historia en el fútbol ecuatoriano después de ser el goleador de la Copa Libertadores de 2020. En aquella edición del torneo, el ecuatoriano destacó en la fase previa y posteriormente a mitad de año se fue al fútbol de China.

Los equipos que pueden contratar a Fidel Martínez en la LigaPro

Aunque el deseo de Fidel Martínez pasa por seguir jugando en Ecuador, de los grandes de la LigaPro no se ve ninguno que intente su fichaje, puesto que, tanto Independiente del Valle, Liga de Quito y Emelec ya se movieron en el mercado y contrataron a diferentes jugadores para su ataque.