Hay 32 sueños que se inician este 20 de julio. Para algunos será tener el mejor debut, para otros mejorar lo hecho en ediciones anteriores. Y para un grupo muy selecto, el sueño será levantar el trofeo. O por primera vez o para repetir.

Como es el caso de Estados Unidos, que busca el tricampeonato. O Países Bajos, intentando romper la hegemonía. España, que quiere sumarse a ese lote de ganadores. O Inglaterra, que llega con el envión de la Euro. ¿Quién levantará la Copa el 20 de agosto?

Un sueño llamado Tri

¿Alguien podrá contra el poderío de los Estados Unidos? Potencia absoluta, ni aún teniendo 14 jugadoras debutantes en el plantel alguien puede pensar que no estarán peleando en lo más alto (tiene un promedio de edad de 28 años y medio). Con Megan Rapinoe y Alex Morgan disputando su cuarta Copa y buscando su tercer título, las norteamericanas son otra vez las máximas favoritas a quedarse con la Copa.

El equipo dirigido por Vlatko Andonovski lleva 12 partidos invicto en mundiales y en la última Copa anotó más goles que cualquier otro equipo en una Copa del Mundo, con 26: Morgan y Rapinoe convirtieron seis cada una, mientras que Carli Lloyd y Rose Lavelle sumaron tres cada una.

Estados Unidos debutará el viernes 21 de julio con Vietnam, luego se enfrentará a Países Bajos y más tarde a Portugal. Sí, tiene a dos debutantes en mundiales en su grupo.

La revancha de las OranjeLeeuwinnen

Países Bajos, campeonas de Europa en 2017 y subcampeonas del mundo en 2019, quieren dar un paso más. Aquella fue la primera vez que llegaron tan lejos en una Copa del Mundo y aunque no están atravesando su mejor momento futbolístico, quizá producto de la salida de Sarina Wiegman como entrenadora (se fue a Inglaterra y fueron campeonas de la Euro 2022), seguro buscarán revancha, con Lieke Martens como figura destacada en su plantel.

Inglaterra tiene un arma

Las Lionesses se quedaron con Wiegman y con el título de campeonas de Europa por primera vez en la historia. Sin embargo, llegan a Australia y Nueva Zelanda diezmadas por las lesiones: no estará su capitana Leah Williamson, tampoco Beth Mead y Fran Kirby. Sin embargo, lejos están de bajar los brazos, con el impulso además de haberle ganado a Brasil en la Finalissima, donde fue importantísima Chloe Kelly, del City.

Con una liga potente y jugadoras que se destacan en el ámbito local, los ojos estarán puestos en Alessia Russo, delantera del Arsenal y Ella Toone, volante del United, entre otras. El debut será ante Haití (otro debutante) el sábado 22 y también enfrentarán a Dinamarca y China, por el Grupo D.

No hay dos sin…

Alemania puede jactarse de tener dos Copas del Mundo en su haber, junto con Estados Unidos son las únicas dos que pudieron repetir. Campeonas en 2003 y 2007, no volvieron a llegar a las finales desde aquel entonces, ni siquiera cuando fueron locales en el 2011. Un cuarto lugar en 2015 fue lo más cerca que estuvieron.

Pero, claro, vienen de ser finalistas en la Euro 2022 (torneo que ganaron ocho veces) y el sueño se renueva. Con el Wolfsburgo también llegando a la final de la Champions, una de sus máximas figuras se destaca allí: la joven Lena Oberdorf, de apenas 21 años. También Jule Brand y Sara Doorsoun-Khajeh son sus compañeras. Entre los nombres a tener en cuenta, la delantera Lina Magull y su compañera del Bayern Munich Lea Schüller tienen los goles asegurtados.

Alemania debutará ante Marruecos (primer Mundial) el lunes 24 y luego enfrentarpa a Colombia y Corea del Sur.

El crédito sudamericano

Brasil quiere darle este Mundial a su legendaria Marta. La crack brasileña jugará su sexta Copa del Mundo pero, pese a ser la máxima anotadora en el certamen con 17 gritos en total, jamás pudo levantar el trofeo. Esta vez estará acompañada por un plantel joven que tendrá a las potentes Debinha y Bia Zaneratto adelante, a Kerolin en la mitad de la cancha y una figura del fútbol local con gran experiencia como Tamires.

Pero, además, será el primer Mundial en el que la Canarinha sea dirigida por Pia Sundhage, la sueca que la llevó a ganar nuevamente la Copa América en el 2022 y que tiene experiencia en títulos: una medalla de plata olímpica con la selección de su país en el 2016, dos oros olímpicos con Estados Unidos y un subcampeonato del mundo en 2011. Su llegada a Brasil tiene una intención muy clara: ganar el primer título mundial.

España se anota

España viene haciendo los deberes hace tiempo como para imponerse en el fútbol femenino de selecciones. Con una liga ahora profesional y más ordenada, con el Barcelona siendo campeón de la Champions dos veces en tres años, con Alexia Putellas nombrada dos veces mejor jugadora del mundo, ahora quieren dar el golpe a nivel selección.

Sin embargo, no le fue bien en la Euro (no estuvo Putellas por lesión) y los conflictos entre plantel y Jorge Vilda, DT, y la Real Federación de Fútbol de España no la dejaron en el mejor lugar. Junto a Putellas estarán Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso para intentar encaminar la historia. Debutarán con Costa Rica el viernes 21 de julio, luego irán con Zambia y más tarde con Japón.

Francia y un batacazo

El reclamo dio sus frutos: a pocos meses del Mundial, Wendie Renard -capitana de Les Bleus- renunció a la selección reclamando cambios en la forma de trabajar. Un país que tiene a un equipo, el Lyon, ocho veces campeón de la Champions tiene una selección que no logra despegar de los resultados mediocres. A Renard se le sumaron otras compañeras y la FFF reaccionó. Primero analizó la situación y luego decidió cambiar a su entrenadora.

El cambio fue estratégico: inmediatamente contrataron a un entrenador que fue furor en Qatar 2022 pues en el debut con Arabia Saudita logró vencer al que luego fue campeón del Mundo: Argentina. Hervé Renard asumió rápidamente, la otra Renard volvió, y todo pareció acomodarse. Ahora resta salir a jugar.

Sin Delphine Cascarino, otra de las bajas para esta Copa, ni Amendine Henry, y con Selma Bacha lesionada tras el amistoso con Australia, los ojos estarán puestos en la experimentada Eugenie Le Sommer (¿acaso su último Mundial?) buscando encaminar su Copa y superar las semifinales. Comenzarán con Jamaica el domingo 23 de julio, luego jugarán con Brasil y cerrarán con las debutantes de Panamá.

El crédito local

¿Cuántos equipos se han hecho fuertes por ser locales? Ya en la previa al Mundial, la selección rompió un récord: 50.629 personas para ver el amistoso con Francia, cifra histórica para un partido de las Matildas. Con Sam Kerr como abanderada y todo un país soñando pese a que nunca superaron los cuartos de final en los siete mundiales en los que participaron, Australia está viva. Quizá las semifinales en los últimos Juegos de Tokio (terminaron cuartas tras perder con Estados Unidos) reavivaron el sueño.

Con varias jugadoras en equipos del fútbol europeo (Ellie Carpenter en el Lyon, Kyah Simon en el Tottenham, Hayley Raso, Mary Fowler y Alanna Kennedy en el City y Caitlin Foord en el Arsenal, entre otras), la selección australiana sumó roce internacional y quiere hacer un gran papel en casa. Su debut, ante 80.000 personas, será con Irlanda. Luego irán con Nigeria y Canadá.