¿A qué hora, en qué canal y cómo ver Alianza Lima vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Cerro Porteño en vivo vía ESPN: juegan en directo y online vía Star Plus este miércoles 8 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Paraguay. Además, podrás ver todos los goles en HD, las mejores jugadas en simultáneo y todas las incidencias al instante en la versión web de ESPN y a través de internet por Star Plus.

Alianza Lima y Cerro Porteño se medirán este miércoles 8 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores. Chocando en Matute, el duelo se dará desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Paraguay y se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de ESPN y Star Plus en su versión online.

Alianza Lima llega tras empatar 0-0 ante Colo Colo en Chile por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Estando actualmente en el último puesto del Grupo A, el cuadro de técnico Alejandro Restrepo solo tiene 2 puntos de 15 posibles, y tiene que ganar sí o sí para intentar pasar a octavos de final.

Cerro Porteño llega tras igualar 0-0 ante Fluminense en Paraguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Estando actualmente en el tercer puesto del Grupo A, el cuadro del técnico Manolo Jiménez solo tiene 4 puntos de 15 posibles, y tiene que ganar sí o sí para buscar pasar a octavos de final.

Alianza Lima vs. Cerro Porteño chocan luego de empatar sin goles en Paraguay por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores. Ambos clubes necesitan ganar para acercarse a octavos de final o, por otro lado, al menos mantener opciones de ocupar la tercera casilla y pelear por ingresar a la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Cerro Porteño en vivo vía ESPN y online por Star Plus, jugarán este miércoles 8 de mayo por la fecha 4 dl Grupo A de la Copa Libertadores. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Cerro Porteño juegan este miércoles 8 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Paraguay. Chocando por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

Alineación de Alianza Lima vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Alianza Lima formaría con Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Cristian Neira; Jeriel De Santis, Hernán Barcos.