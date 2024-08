Es momento de saber cuándo, cómo, y dónde tendrá sus próximos partidos la Selección Peruana. Pero desde un ámbito distinto, aquel que nos muestre herramientas para un análisis de lo que serán los próximos cotejos del equipo de todos. Donde estaremos chocando contra Colombia de locales, y de visitante ante Ecuador. Veamos quiénes serán los jueces principales de estos eventos, aquellos que nos dirán si estamos para llegar al próximo Mundial Norteamérica de 2026.

¿Cuáles serán los árbitros para los partidos de la Selección Peruana?

Kevin Pacheco como información de primera mano expone cómo está el tema logístico en los arbitrajes para estos partidos del equipo de todos. Aquellos que están a la vuelta de la esquina: “Árbitros para los partidos de Perú ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias: Esteban Ostojich (URUGUAYO) será el árbitro principal del Perú – Colombia en Lima. Andrés Rojas (COLOMBIANO) será el juez central del Ecuador – Perú en Quito”.

¿Quién es Esteban Ostojich y cuáles son sus características?

Esteban Ostojich es un árbitro de fútbol uruguayo de reconocimiento internacional. Nacido el 12 de abril de 1982 en San José, Uruguay. Esteban Ostojich ha construido una destacada carrera en el arbitraje, especialmente en competiciones sudamericanas e internacionales. Siendo una pieza clave para el crecimiento de su país a nivel competitivo en esta rama conocida como la de impartir justicia dentro del fútbol.

Esteban Ostojich es conocido por su carácter firme y su capacidad para manejar partidos de alto nivel con autoridad. Su carrera ha estado marcada por varias actuaciones destacadas, lo que lo ha establecido como uno de los árbitros más respetados de la región, por eso ahora llevará la justicia en el Perú vs. Colombia. Ha arbitrado en importantes torneos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y la Copa América. También ha sido designado para partidos en la Copa Mundial de la FIFA.

¿Quién es Andrés Rojas y qué características tiene?

Andrés Rojas es un árbitro de fútbol colombiano, reconocido por su participación en significativos torneos nacionales e internacionales. Nació el 27 de julio de 1984 en Bogotá, Colombia. A lo largo de su carrera, ha dirigido partidos en la liga colombiana, además de participar en competencias internacionales como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA.

Andrés Rojas es conocido por ser un árbitro con un enfoque equilibrado y controlado. Tiene una tendencia a dejar jugar, evitando interrumpir innecesariamente el flujo del partido, aunque no duda en aplicar sanciones cuando es necesario. Es un árbitro que trata de mantener el control del partido mediante una presencia autoritaria pero calmada. Sabe manejar situaciones de alta presión y es capaz de tomar decisiones firmes y rápidas.

¿Cuándo jugará Perú vs. Colombia y Ecuador las Eliminatorias Sudamericanas?

Perú vs. Colombia: El partido se jugará el 6 de septiembre de 2023. En el horario de (8:30 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Monumental “U”.

Perú vs. Ecuador: El partido se disputará el 10 de septiembre de 2023. En el horario de las (4:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

De acá como mínimo debe sacar 4 puntos Jorge Fossati si desea continuar en el cargo, dicen en la interna de la Federación Peruana de Fútbol. Si no, sería muy complicado su proyecto a corto plazo, porque no se toleraría un fracaso: No clasificar a la cita mundialista.