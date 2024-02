El clásico del fútbol peruano está a la espalda de la esquina, los jugadores de Alianza Lima van por su tercer triunfo consecutivo. Chocarán contra Universitario de Deportes en una noche de sábado, buscando siempre la mejor forma de ganar. Queda en la retina el resultado de la gran final en la temporada pasada, donde fueron humillados ante los ojos del mundo. Pero el fútbol te da estas oportunidades, para levantar cabeza.

Por eso, según informa el Diario Depor, el profesor Alejandro Restrepo estaría presentando un once titular con algunos cambios. El cual estaría siendo de la siguiente manera, con Franco Saravia en el arco, la línea de tres tendría un importante cambio. Ramos por la derecha, en el centro Renzo Garcés, y por izquierda Freytes, dejando en la banca de suplentes a Aldair Fuentes.

Después el medio campo tendría el regreso de Adrián Arregui por Jesús Castillo. Quien será acompañado por Catriel Cabellos y El Bigote Sebastián Rodríguez. Por derecha Kevin Serna, por izquierda Ricardo Lagos, para dejar en punta a Cecilio Waterman con Hernán Barcos. Ahora, vamos con el repaso informativo que nos muestra el periódico con mayor circulación en el país.

Acá mencionan por qué jugará el central recientemente contratado de la Universidad César Vallejo. Pedido expreso de Alejandro Restrepo: “Ahora, Renzo Garcés ya está recuperado y tiene la oportunidad de demostrar en el clásico que puede ser pieza fundamental en el once de los íntimos. Pero, no sería la única variante que estaría pensando ejecutar el estratega de los blanquiazules”.

Después está el mediocampo, el cual será mil veces más combativo que nunca. Por eso el regreso de un fichaje: Adrián Arregui, quien se perdió el partido en Sullana por expulsión en la fecha 1, pegará la vuelta este sábado en el clásico. A pesar del correcto partido que tuvo Jesús Castillo en el triunfo a Alianza Atlético, la titularidad de Arregui no es duda para Restrepo”.

Teniendo la discusión abierta para la banda izquierda, pero con una respuesta absoluta: “Jhamir D’ Arrigo es del gusto del comando técnico de Alianza Lima, pero por ahora, Ricardo Lagos le ganó la posición de carrilero por izquierda. De acuerdo a información lograda por Depor, toda la confianza del cuerpo técnico está depositada sobre ‘Richy’, sin embargo, en los partidos de práctica el ex jugador de FBC Melgar está redoblando esfuerzos y va colmando poco a poco las expectativas”.

Finalmente, abriendo la oda para El Bigote, quien parece haber llenado el corazón de los íntimos: “En tanto, para aprovechar al máximo sus virtudes, sobre todo, en un duelo de poder a poder ante la ‘U’, Sebastián Rodríguez será un volante mixto en el once. En el último triunfo, Rodríguez no desentonó en la primera línea de volantes. Le dio una salida limpia al juego. No obstante, cuando estuvo metros más arriba, se asoció mejor e inclusive llegó al gol: marcó el 2-0 sobre Alianza Atlético en Sullana”.