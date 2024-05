En este momento, para los hinchas de Alianza Lima y los directivos obviamente, es la situación perfecta para analizar todo. El Torneo Clausura 2024 está a la vuelta de la esquina, y la final de la Copa Libertadores es lo mismo. Por ende, a los refuerzos traídos para este año, se les debe cuestionar en todos los sentidos. Uno por uno, los doce refuerzos, serán vistos al milímetro.

Gracias a un recuento hecho por el Diario Depor, y la información específica de Fernanda Huapaya, nos damos el lujo de darle seguimiento a todos los jugadores que son calificados como altas en Alianza Lima. Algunos de ellos por decisión de la directiva, otros por urgencia absoluta, y como todo equipo grande, también existe un grupo que es pedido absoluto del entrenador. Ya cada fanático sabrá quién es quién.

¿Cuáles son los jugadores contratados en Alianza Lima?

Kevin Serna hasta el momento jugó 21 partidos en total, donde compitió en 1445 minutos, anotó dos goles, y le costó a Alianza Lima 230 mil dólares. El otro que también fue comprado, terminó siendo Jhamir D’Arrigo, quien costó 489 mil dólares, él jugó 16 partidos y sumó un total de 759′, donde logró anotar en una oportunidad. El otro que también fue comprado, terminó siendo Jeriel De Santis, por 250 mil dólares, sus números son pésimos en lo absoluto.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

El grupo de los que están a préstamo, son Catriel Cabellos, que hasta hoy tuvo 20 partidos jugados, completando 1315 minutos, y anotó tres goles. Jiovany Ramos está en esa condición, con 18 partidos jugados, actuó en 1345 minutos, y entregó un gol. Mientras que, en el mismo caso, pero con precio, está Juan Pablo Freytes. El argentino le costó 91 mil dólares a Alianza Lima, anotó 3 goles en 22 partidos (1935 minutos).

Alianza Lima y sus refuerzos extranjeros esta temporada. (Foto: IMAGO).

Como broche de oro, los jugadores que llegaron en condición de libres, son Renzo Garcés (21 partidos jugados, 1 gol, y 1552 minutos jugados). Marco Huamán (13 partidos jugados, sin goles, y 616 minutos jugados). Christian Neira (9 partidos jugados, sin goles, y 455 minutos jugados). Adrián Arregui (13 partidos jugados, 942 minutos jugados, y un tanto anotado). Sebastián Rodríguez (21 partidos jugados, 1832 minutos completados, y dos anotaciones). Y el último es Cecilio Waterman (16 partidos jugados, 5 anotaciones en 1197 minutos).

¿Qué deben hacer en Alianza Lima con grandes refuerzos?

Ahora, lo que deberá hacer la hinchada de Alianza Lima y la directiva principal, es analizar lo que vendrá por delante. Si todos han servido, funcionaron, permiten soñar y demás aspectos, que se unan para la mejora constante del equipo del pueblo. Bruno Marioni seguro con el término de la Copa Libertadores 2024, podrá sentarse a ver qué decisiones están al caer, fuese quien fuese.

¿Quién debería dejar Alianza Lima esta temporada?

Kevin Serna es de los mejores en la actualidad, Jhamir D’Arrigo llegó como una promesa absoluta y hasta ahora no demuestra mucho. Renzo Garcés es una de las principales figuras de la defensa. Marco Huamán es el extremo absoluto que todavía no da nada en Alianza Lima. Christian Neira tiene mucho por dar aún, no se le podría matar del todo. Catriel Cabellos empezó bien, pero se desinfló demasiado rápido.

Adrián Arregui llegó para ser un jerarca del medio campo, pero nada de eso fue realidad. Sebastián Rodríguez junto al Parcero Serna, es considerado como uno de los nombres más llamativos. Juan Pablo Freytes en la defensa se acomodó de mejor manera, y ahora es destacable. Cecilio Waterman metió varios goles, pero se lesionó durante varias semanas. Jeriel De Santis es el más criticado por razones de sobra, y Jiovany Ramos ahora mismo está en un término medio.