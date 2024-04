El hombre de la noche de ayer, para mal por sus acciones, es Jeriel de Santis. El delantero contratado por Alianza Lima se comió varias oportunidades en la Copa Libertadores 2024, primero fue ante Cerro Porteño y ahora último contra Colo Colo. Se falló ocasiones clamorosas, perdiéndose las chances claras de ganar el partido contra El Cacique. Lo cual termina siendo fastidioso para todo el pueblo blanquiazul.

Apenas llegó al país Alianza Lima, los periodistas fueron a preguntarle a Jeriel de Santis por su desempeño. Y lo que seguramente iban a decirle ahora mismo, después de haber fallado una opción clarísima de gol. Su respuesta es impresionante, atentos a ello: “El hincha siempre va a criticar. Todavía puedo demostrar más. Ahora solo pienso en anotar, esperemos se dé eso”.

Es más, eso no quedó ahí, Jeriel de Santis destacó que Alianza Lima no haya perdido contra Colo Colo por Copa Libertadores 2024. Siendo él quien se falló el gol clarísimo contra el conjunto chileno. Lo que mencionó el atacante ex Boavista, es para analizarlo al detalle: “Sí, un puntazo, pero con sabor amargo que podíamos ganarlo: pero bueno, se nos escapa ahí por el gol que no pude hacer”.

¿Qué le dijeron desde Alianza Lima? El entrenador colombiano habría conversado con él después de haberse devorado el gol que pudo ser. Jeriel de Santis solo asentó la cabeza cuando le preguntaron por el concepto o consejo que le dejó su director técnico: “Restrepo me dijo que siga trabajando y que pronto se dará todo”. Ahora los fanáticos sabrán cómo reaccionar después de todo esto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeriel de Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis fue fichado por Alianza Lima hasta diciembre del 2024, una temporada completa. Antes supo jugar en las ligas de Portugal y Venezuela, el delantero llegó a Alianza Lima para brillar en la Liga 1 de Perú y en la Copa Libertadores 2024. Supuestamente, llegó para ser la solución al ataque.

¿Cuánto gana actualmente Jeriel de Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente según se pudo conocer. Fichado hasta diciembre del 2024, el delantero se llevaría hasta 90 mil dólares si cumple todo su contrato. Lo cual hoy parece ser un poco complicado en todos los sentidos por su bajo rendimiento.

¿Cuál es el valor en el mercado de Jeriel de Santis?

Actualmente, cuenta con 21 años de edad, tiene contrato en el Boavista de Portugal hasta junio del 2025 y su pase vale 400 mil euros, según cuenta Transfermarkt en su portal especializado. Alianza Lima lo trae en condición de préstamo, para ver cómo le rinde y tomar una decisión a futuro. Todo esto posiblemente no llegue a buen puerto.