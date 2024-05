La novela parecía tener un final medianamente feliz, pero nada de eso, se siguen tejiendo más capítulos absolutos. Paolo Guerrero está soñando nuevamente en jugar en Alianza Lima, teniendo contrato vigente con el cuadro de Trujillo. En una entrevista para su pareja actual, en una especie de momento de entretenimiento, charló en el podcast de Consorte. Donde mencionó que se muere por estar en el equipo de sus amores muy pronto.

¿Paolo Guerrero volverá a Alianza Lima?

Paolo Guerrero, esta vez fue claro, respondió a todas las preguntas de los seguidores, que se fueron dando en la propia emisión. Una de ellas, era obviamente, la opción de vestirse de blanquiazul: “Yo nunca le he cerrado las puertas a Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza y lo voy a decir a mucha honra, eso nunca va a cambiar. Para mí sería una ilusión regresar a Alianza Lima después de muchos años”.

De la misma manera, se extendió más porque contó cómo la vida lo unió con el equipo del pueblo: “Llegué a Alianza Lima con siete años, me fui con 17, y obviamente quién no quiere, como hincha de Alianza, regresar. Pero, claro, no cabe en mí. Si Alianza en algún momento me quiere, yo voy a estar siempre dispuesto a regresar. Estoy bien, me siento muy bien, pero Alianza nunca estuvo descartado para mí”.

Pero también fue bastante hábil para poder explicar que su momento actual es el mejor de todos. No puede ser desagradecido a quienes le han brindado la mayor cantidad de oportunidades: “Aquí, en Trujillo, me encuentro, como lo acabo de decir, muy agradecido por el cariño que me demuestran día a día, cómo me tratan. Estoy en un gran club, como lo es la UCV que, desde el día de mi llegada, me han tratado superbién, increíble”.

¿Qué piensa Paolo Guerrero sobre Alianza Lima?

De la misma manera, el atacante nacido en la capital del Perú, destacó que su sentimiento por el equipo del cual se enamoró desde muy pequeño, está más vigente que nunca. Por eso no le cierra nunca las puertas, siempre con el máximo de los respetos: “Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza, nunca lo he escondido. Quién sabe, algún día llegaré a Alianza. Para mí no es mi polémica”.

¿Paolo Guerrero puede jugar la Copa América 2024?

El entrenador de la Selección Peruana sabe que necesita a su capitán en la siguiente competencia internacional: “Entiendo que es normal si tomamos en cuenta que terminó perfectamente la temporada pasada y después, cuando es contratado por César Vallejo, llegó sin pretemporada. Se le hizo jugar demasiado rápido, lo entiendo porque es Paolo Guerrero y quieres que juegue, pero había que llevarlo gradualmente”.

Saliendo un poco del fútbol, Paolo Guerrero también habló sobre su relación con su actual pareja: “Te mandé un mensaje y me choteaste no sé cuántas veces (…) Me hiciste sufrir tanto, estaba detrás de ti. Habíamos quedado y ni siquiera me respondiste. Fuiste mala”. Siendo, de hecho, un éxito absoluto el debut de Ana Paula Consorte como entrevistadora. El capitán de la Selección Peruana se pasó de sincero.