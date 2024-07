Alianza Lima ve como una oportunidad una decisión que puede ser sumamente criticable en todos los sentidos de la palabra. Porque se trata de un futbolista que no gusta en tienda blanquiazul, aquel que ha rendido poco o nada desde su regreso del balompié europeo. Aldair Fuentes está próximo a ser contratado de forma definitiva por el equipo del pueblo, aunque ya pertenece como tal, pero esta vez en otro escalón.

¿Quién sería el nuevo jugador definitivo de Alianza Lima?

José Varela expone el tema al detalle, desde un comentario como tal en su cuenta de Twitter, generando una serie de reacciones en los fanáticos del club victoriano, por el protagonista como tal. Quien repetimos, no agrada para nada su presencia: “Aldair Fuentes tiene acuerdo con Fuenlabrada para rescindir su contrato de forma anticipada y de esa manera quedar expedito a la firma de contrato con Alianza Lima hasta diciembre del presente año”.

Para saber cómo piensa la gente, evidentemente pasamos a exponer lo que mencionan en la caja de comentarios: “El Fuenlabrada hasta le habrá pagado para liberarse de terrible paquete”. “¿Y para qué lo queremos en Alianza? Que busque donde estar, sería una total estupidez tenerlo”. “Con esos jugadores que se está reforzando alianza es para luchar la baja o media tabla”. “Porque se va a anticipar… Que se regrese allá”.

Otro grupo más, fue en la misma senda, desde la crítica hasta los comentarios llenos de rechazo: “Ni Fuenlabrada lo quiere, el chiste se cuenta solo”. “Queee este burro tanta suerte no puede tener, no hay hueva… cualquier huev.. Juega en Alianza”. “Marioni eres un títere”. “El que postea esto debe ser su representante. O lo vio orinando”. “Ya muchas oportunidades está teniendo Fuentes y hasta ahora no da la talla”. Y demás menciones más, que rechazan su continuidad. Entonces, lo veremos bastante tiempo por la señala de (Disney+).

Alianza Lima ganó en su último partido de Liga 1. (Foto: Alianza Lima).

Recordemos que Aldair Fuentes ha tenido la oportunidad de alternar en varios clubes. Fuentes comenzó su carrera profesional en Alianza Lima, uno de los clubes más importantes de Perú, donde jugó desde 2017 hasta el 2020. En 2020, Fuentes se trasladó a España para unirse al CF Fuenlabrada, un equipo que compite en la Segunda División. Su paso por este club duró hasta el año 2022. No olvidemos a la Universidad César Vallejo en el 2023 donde hizo menos de 30 cotejos oficiales.

¿Cómo le fue a Aldair Fuentes en su paso por la César Vallejo?

Aldair Fuentes jugó en la Universidad César Vallejo 2236 minutos en la temporada 2023 de la Liga 1. Actuando en 35 partidos, marcó 3 goles y también tuvo una lesión en el tobillo. No rindió de la manera que esperaban, por eso tuvo que regresar de manera urgente a Alianza Lima, para poder completar su trabajo en el día a día. Lastimosamente, acá no dio la talla como tal.

¿Cómo le fue a Aldair Fuentes en su paso por el Fuenlabrada de España?

Aldair Fuentes estuvo en la temporada 2022/2023 en Fuenlabrada de España. Durante esa época disputó 26 partidos en la Segunda División de España, recibió 5 amarillas y acumuló 608 minutos. El mismo asunto no se acomodó, no funcionó, no estuvo a la altura. El motivo que fuese, no quedó entre los considerados por el equipo de divisiones lejanas a la Liga Española. Siendo esto un llamado de atención para Alianza Lima, que lo buscará contratar.