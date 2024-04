Alianza Lima todavía no supera la caída 1-0 ante Cerro Porteño y tomaría dos drásticas decisiones: sacará jugadores.

Alianza Lima no la pasa bien luego de perder 1-0 ante Cerro Porteño. Cayendo en la última jugada del duelo por la Copa Libertadores, el cuadro íntimo regresó a Perú sin puntos y, de alguna manera, con el orgullo herido. Ahora la decisión de la directiva sería drástica y ya tiene en la mira a dos jugadores que no seguirán.

Y es que las sensaciones no fueron buenas tras perder ante Cerro Porteño. Es más, Carlos Zambrano señaló a los culpables de la caída y Alejandro Restrepo también habló del momento. Pero sin duda el golpe más duro llegaría desde la parte dirigencial.

Llegando la información a través de la cuenta de X de Omar Oré, el periodista empleó su usuario @MrBombazo para dar todos los detalles de la situación de Alianza Lima: “¡También se van! Gabriel Costa y Jiovany Ramos dejarán La Victoria al final de la temporada”.

Si bien Gabriel Costa no jugó ante Cerro Porteño por unos problemas de salud, la periodista Fernanda Huapaya informó así en Depor: “Gabriel Costa no viajó junto al resto del equipo a Paraguay para enfrentar a Cerro Porteño debido a una molestia que no sería de gravedad”.

Por el lado de Jiovany Ramos, el defensor de Alianza Lima ha sido duramente cuestionado por la hinchada. Es más, varios todavían recuerdan la tarjeta roja directa que recibió luego de una criminal falta contra Horacio Calcaterra en el duelo ante Universitario.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

¿Cuántos puntos tiene Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024?

Luego de dos fechas de la Copa Libertadores 2024, Alianza Lima tiene solo un punto tras empatar ante Fluminense por la fecha 1 del Grupo A. Los íntimos están actualmente últimos, mientras que Colo Colo y Cerro Porteño tienen tres y Fluminense cuatro.

¿A qué jugadores sacaría Alianza Lima?

Alianza Lima sacaría al mediocampista Gabriel Costa y al defensor Jiovany Ramos. Ambos contando con contrato hasta diciembre del 2024, ninguno de los dos seguiría en el plantel.