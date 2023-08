Alianza Lima continúa recuperando a sus jugadores lesionados, dejando en claro que están buscando el pico más alto de rendimiento. Mauricio Larriera bajo presión y contra el tiempo, trabajó al grupo, teniendo mucha mano, además de paciencia.

El entrenador de Alianza Lima hace poco, después de vencer a Alianza Atlético de Sullana, dejó en claro en conferencia de prensa que quiere tener a un jugador en su plantel. El nombre de Christian Cueva es prioridad para todos en el plantel principal.

Hasta para quienes comparten puesto con él, es un gran compañero y un profesional que suma demasiado. Hernán Barcos, en charla con RPP Noticias, sostuvo que quiere gozar de la magia de Aladino un tiempo más. Espera fielmente que pueda darse su renovación.

Convocado ahora en la Selección Peruana, pero con el corazón en Matute, mencionó El Pirata: “No nos han comunicado nada sobre eso. Christian (Cueva), seguramente, está buscando su renovación. Ojalá que se pueda quedar. La presencia de él es importante para nosotros. Estamos esperando que se pueda quedar y cumplir su sueño de salir campeón”.

De la misma manera, como referente principal del plantel que es. Hernán Barcos explicó su pensamiento sobre el tema del portero Ángelo Campos, quien fue demandado por su ex pareja: “No hemos podido hablar (con Ángelo Campos). No sé nada de la situación, pero entiendo que la justicia lo resolverá. Además, no soy quién para juzgarlo porque no sé qué pasó”.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjeros, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Teniendo como objetivo el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima tuvo que dejar ir algunos jugadores para tener plazas para sus nuevos fichajes. Así pues, se fueron del cuadro de La Victoria Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y Édgar Benítez.