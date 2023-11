¿Existe algo mucho más bajo que esto? Se preguntan en todo el continente, porque Alianza Lima no solo dio vergüenza en este sentido, a nivel peruano. También traspasó a medios internacionales, lo que significó el apagón forzado tras el pitazo final. Todo con la idea de no dejar festejar a la gente de Universitario de Deportes.

Corrían los últimos minutos del duelo entre Alianza Lima y la “U”, los jugadores del cuadro merengue ya casi estaban extasiados de tantas emociones contenidas. Sonó el pitazo final de Edwin Ordóñez, quien tuvo una actuación serena y destacada. Se mandaron a celebrar, pero en ese instante todo el Estadio Alejandro Villanueva de Matute se fue a oscuras.

ESPN Argentina, el gigante del continente, lo informó de esta manera: “Universitario le ganó el Clásico 2-0 a Alianza Lima como visitante, se consagró CAMPEÓN y, apenas el árbitro marcó el final, se apagaron las luces del estadio”. Comienzan con esto, una serie de comentarios negativos hacia la institución blanquiazul.

La cuenta parodia (verificada) de Tendencias Deportes, también puso entre sus temas principales a Alianza Lima: “Porque Universitario le rompió bien el orto por 2-0 en la final y se consagró campeón de la Liga 1 de Perú. La pechearon de local ante su clásico, tiraron bengalas para suspender el partido y encima apagaron las luces, alta put… Alianza”.

Liga 1 Play desde su cuenta principal de Twitter, fue mucho más democrático, pero soltó la bomba que se hizo oír a nivel mundial. Volviéndose viral en cuestión de segundos: “El momento en el que se apagaron las luces de Matute tras el pitazo final”. De aquí partió toda la idea general, la serie de críticas generales, según pudimos notar.

Barra Brava también dejó un mensaje, como usuario especialista en celebraciones o cánticos de hinchada en América Latina, expresó: “¡¡LES APAGARON LAS LUCES!! UNIVERSITARIO SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE PERÚ VENCIENDO A SU MÁXIMO RIVAL: ALIANZA LIMA EN SU PROPIA CANCHA Y AL FINAL DEL ENCUENTRO LES APAGARON LAS LUCES PARA ARRUINAR SU FESTEJO”.

¿Qué dice el mundo entero sobre el accionar de Alianza Lima?

Como casi broche de oro, podemos ver la opinión sarcástica de Piers Morgan, el periodista más influyente en Gran Bretaña. Soltó una pequeña carcajada con todo lo visto: “Me gustaría pensar que seríamos igual de mezquinos si los Spurs ganaran la liga en nuestra casa”. Llevando este accionar desechable, al universo de la Premier League.

Y por último, pero no menos importante, los seguidores principales de San Marino, el peor seleccionado a nivel mundial, no se perdieron la presencia en ese evento: “Buen día para todos menos para los hinchas de Alianza Lima que perdieron el clásico contra Universitario como locales, perdieron el campeonato y encima apagaron las luces para que no festejen. Son unos pelotudos”. Una vergüenza de niveles inconmensurables