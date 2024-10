Alianza Lima como club grande sabe que tiene que pelear todos los frentes que tiene por delante. Este año no fue del todo bueno, pero nos queremos olvidar un momento si sale campeón o no a final del torneo. Vamos a remarcar aspectos para analizar, y que no se repitan campañas como la última Copa Libertadores donde quedaron últimos, y a su vez, también perdieron el Torneo Apertura 2024 de manera muy temprana. Dejándolo casi servido al rival de toda la vida Universitario de Deportes. Es momento de pensar en grande y a futuro, obviamente.

¿Quién fue el máximo fichaje de Alianza Lima en 2024?

El caso más llamativo para presentar dentro de las altas, es el de Paolo Guerrero sin duda alguna. El delantero dejó la Universidad César Vallejo para cumplir el sueño de niño, el cual estaba basado en ser presentado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, completamente lleno coreando su nombre. Con eso aperturamos otros aspectos de la temporada, como las bajas y algún otro detalle de interés general, pensando en lo que podría ser también la temporada 2025 que está a la vuelta de la esquina.

Altas en Alianza Lima – Temporada 2024:

Jugador Posición Edad Nacionalidad Equipo Competición Valor Jhamir D’Arrigo Extremo izquierdo 24 Perú FBC Melgar Perú Liga 1 Apertura 489 mil € Kevin Serna Extremo derecho 26 Colombia AD Tarma Perú Liga 1 Apertura 230 mil € Juan Pablo Freytes Defensa central 23 Argentina Newell’s Argentina Liga Profesional Coste de cesión: 91 mil € Sebastián Rodríguez Pivote 31 Uruguay Peñarol Uruguay Primera División Apertura Libre Cecilio Waterman Delantero centro 32 Panamá Cobresal Chile Primera División Libre Renzo Garcés Defensa central 27 Perú César Vallejo Perú Liga 1 Apertura Libre Cristian Neira Mediocentro ofensivo 23 Perú Unión Comercio Perú Liga 1 Apertura Libre Adrián Arregui Pivote 31 Argentina Temperley Argentina Primera Nacional Libre Marco Huamán Lateral derecho 21 Perú Sport Huancayo Perú Liga 1 Apertura Libre Jeriel de Santis Delantero centro 21 Venezuela Boavista Portugal Liga Portugal Libre Jiovany Ramos Defensa central 26 Panamá Independiente Panamá Liga Panameña Apertura Cesión Aldair Fuentes Pivote 25 Perú CF Fuenlabrada España Primera Federación – Gr. 1 Cesión Catriel Cabellos Mediocentro 19 Perú Racing Argentina Liga Profesional Cesión Sebastián Aranda Lateral izquierdo 20 Perú Alianza Lima II Perú – Ángel de la Cruz Portero 21 Perú Alianza Lima II Perú – Bassco Soyer Mediocentro ofensivo 17 Perú Alianza Lima II Perú – Brian Arias Defensa central 17 Perú Alianza Lima Sub17 Perú – Víctor Guzmán Delantero centro 17 Perú Alianza Lima U20 Perú – Fabrisio Mesías Portero 16 Perú Alianza Lima U20 Perú – Óscar Pinto Extremo izquierdo 21 Perú Sport Boys Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión: 31/12/2023 Piero Vivanco Extremo derecho 23 Perú Atlético Grau Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión: 31/12/2023 Jefferson Portales Defensa central 26 Perú CA Mannucci Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión: 31/12/2023 Axel Moyano Pivote 22 Perú Atlético Grau Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión: 31/12/2023 Fabio Rojas Lateral derecho 24 Perú Atlético Grau Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión: 31/12/2023 Carlos Montoya Defensa central 21 Perú AD Cantolao Perú Liga 1 Clausura Fin de cesión: 25/10/2023 Sebastián Gonzales Delantero centro 24 Perú Deportivo Coopsol Perú Liga 2 Fin de cesión: 31/12/2023 Darlin Leiton Extremo derecho 22 Ecuador Uni. Católica Ecuador Serie A Primera Etapa Fin de cesión: 31/12/2023 Luis Navea Mediocentro ofensivo 20 Perú Unión Comercio Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión: 31/12/2023

Bajas en Alianza Lima – Temporada 2024:

Jugador Posición Edad Nacionalidad Equipo Competición Valor Bryan Reyna Extremo izquierdo 25 Perú CA Belgrano Argentina Copa de la Liga 830 mil € Pablo Lavandeira Mediocentro ofensivo 33 Uruguay FBC Melgar Perú Liga 1 Clausura 91 mil € Jairo Concha Mediocentro ofensivo 24 Perú Universitario de Deportes Perú Liga 1 Apertura Libre Gino Peruzzi Lateral derecho 31 Argentina FC Telavi Georgia Erovnuli Liga Libre Aldair Rodríguez Extremo derecho 29 Perú Club Cienciano Perú Liga 1 Apertura Libre Cristian Benavente Mediocentro ofensivo 29 Perú Universidad César Vallejo Perú Liga 1 Apertura Libre Jefferson Portales Defensa central 26 Perú Club Cienciano Perú Liga 1 Apertura Libre Andrés Andrade Mediocentro ofensivo 35 Colombia Deportivo Cali Colombia Liga Dimayor I Libre Édinson Chávez Lateral derecho 30 Perú Sport Boys Association Perú Liga 1 Apertura Libre Josepmir Ballón Pivote 35 Perú Universidad César Vallejo Perú Liga 1 Apertura Libre Oswaldo Valenzuela Pivote 23 Perú Cusco FC Perú Liga 1 Apertura Libre Fabio Rojas Lateral derecho 24 Perú Club Atlético Grau Perú Liga 1 Apertura Libre Carlos Montoya Defensa central 21 Perú Club Juan Aurich Perú Liga 2 Libre Pablo Míguez Defensa central 36 Uruguay Carlos A. Mannucci Perú Liga 1 Apertura Libre Sebastián Gonzales Delantero centro 24 Perú Comerciantes Unidos Perú Liga 1 Apertura Libre Ítalo Espinoza Portero 27 Perú Club Cienciano Perú Liga 1 Apertura Libre Darlin Leiton Extremo derecho 22 Ecuador Manta FC Ecuador Liga Pro Serie B Libre Juan Pablo Goicochea Delantero centro 19 Perú CA Platense II Argentina Copa de la Liga Libre Jorge del Castillo Mediocentro 19 Perú Alianza Atlético Sullana Perú Liga 1 Apertura Libre Óscar Pinto Extremo izquierdo 21 Perú Sport Boys Association Perú Liga 1 Clausura Cesión Óscar Pinto Extremo izquierdo 21 Perú Comerciantes Unidos Perú Liga 1 Apertura Cesión Piero Vivanco Extremo derecho 24 Perú Club Atlético Grau Perú Liga 1 Apertura Cesión Carlos Montoya Defensa central 21 Perú Academia Deportiva Cantolao Perú Liga 1 Clausura Cesión Luis Navea Mediocentro ofensivo 20 Perú CD Unión Comercio Perú Liga 1 Clausura Cesión Luis Navea Mediocentro ofensivo 20 Perú CD Unión Comercio Perú Liga 1 Apertura Cesión Sebastián Amasifuén Portero 19 Perú Alianza Atlético Sullana Perú Liga 1 Clausura Cesión Mauricio Arrasco Extremo izquierdo 19 Perú Alianza Universidad Perú Liga 2 Cesión Santiago García Defensa central 35 Argentina Sin equipo – – Christian Cueva Mediocentro ofensivo 32 Perú Al-Fateh SC Arabia Saudita Saudi Pro League Fin de cesión 31/12/2023

Terminan contrato la temporada 2024:

Jugador Posición Fecha de Nacimiento (Edad) Nacionalidad País Contrato hasta Opción Valor Sebastián Rodríguez Pivote 16/08/1992 (32) Uruguay España 31/12/2024 Un año más 1,20 mill. € Catriel Cabellos Mediocentro 18/08/2004 (20) Perú Argentina 31/12/2024 – 900 mil € Franco Zanelatto Extremo derecho 09/05/2000 (24) Perú Paraguay 31/12/2024 – 850 mil € Pablo Sabbag Delantero centro 11/06/1997 (27) Siria Colombia 31/12/2024 Opción de compra 750 mil € Ángelo Campos Portero 27/04/1993 (31) Perú – 31/12/2024 – 700 mil € Adrián Arregui Pivote 12/08/1992 (32) Argentina – 31/12/2024 – 550 mil € Cecilio Waterman Delantero centro 13/04/1991 (33) Panamá – 31/12/2024 – 500 mil € Erick Noriega Defensa central 22/10/2001 (22) Perú Japón 31/12/2024 – 500 mil € Carlos Zambrano Defensa central 10/07/1989 (35) Perú – 31/12/2024 – 375 mil € Jiovany Ramos Defensa central 26/01/1997 (27) Panamá – 31/12/2024 – 350 mil € Axel Moyano Pivote 03/01/2001 (23) Perú – 31/12/2024 – 325 mil € Piero Vivanco Extremo derecho 17/01/2000 (24) Perú – 31/12/2024 – 325 mil € Aldair Fuentes Pivote 25/01/1998 (26) Perú – 31/12/2024 – 300 mil € Gonzalo Aguirre Mediocentro 06/05/2003 (21) Perú Argentina 31/12/2024 – 150 mil € Hernán Barcos Delantero centro 11/04/1984 (40) Argentina Perú 31/12/2024 – 100 mil €

Terminan contrato la temporada 2025:

Jugador Posición Fecha de Nacimiento (Edad) Nacionalidad Contrato hasta Opción Valor Renzo Garcés Defensa central 12/06/1996 (28) Perú 31/12/2025 – 800 mil € Ricardo Lagos Lateral izquierdo 20/04/1996 (28) Perú 31/12/2025 – 500 mil € Óscar Pinto Extremo izquierdo 20/01/2002 (22) Perú 31/12/2024 – 375 mil € Paolo Guerrero Delantero centro 01/01/1984 (40) Perú 31/12/2025 – 100 mil € Bassco Soyer Mediocentro ofensivo 17/10/2006 (17) Perú 30/06/2025 – 75 mil € Víctor Guzmán Delantero centro 25/03/2006 (18) Perú 31/12/2025 Un año por ambos lados 75 mil €

Con esto nos damos cuenta de cómo Alianza Lima está planificando lo que será la siguiente temporada. Desde el aspecto deportivo, rendimientos, y hasta el comportamiento quizás. Para el año que viene van a cambiar muchas cosas en las diferentes gerencias, hasta se habla de que el perfil para contratar será totalmente diferentes. Eso ya quedará en la decisión de los encargados en las diferentes áreas claves.

Alianza Lima en la previa de Copa Libertadores. (Foto: IMAGO).

Ahora mismo se deben enfocar en lo que serán las negociaciones para poder renovar ciertos elementos que crean valiosos. Después, agradecer a quienes se podrían marchar sin pena ni gloria cuando terminen sus contratos. Y también ver la ficha de jugadores que estarán en carpeta para poder ser traídos al equipo del pueblo. Trabajo arduo y silencioso que muchas veces no se nota, pero termina siendo fundamental, de cara a los objetivos que puedan ir logrando estas instituciones.