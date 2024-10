El actual campeón del fútbol peruano puede decir que está muy tranquilo con lo que viene viviendo en la presente temporada. Universitario de Deportes está enfocado en mejorar cada semana, con el plantel armado, entre errores y aciertos. Con todo eso, han logrado llevarse el Torneo Apertura 2024, gracias a la gestión de un entrenador con alto nivel como Fabián Bustos. Quien rápidamente, parece haber hecho olvidar a Jorge Fossati, que se marchó sin pensarlo dos veces, a la Selección Peruana.

Por eso, ahora vamos a repasar lo que ha sido la planificación completa de la presente temporada, y lo que será la que viene muy pronto cuando todo culmine. Esta nota no viene de si saldrán o no campeones, cuando son los que más chances tienen. Si no, para analizar un poco lo que se le puede venir muy pronto. Vamos a repasar cómo se movió su mercado interno, y lo que puede apuntar a futuro el conjunto que hace de local en el Estadio Monumental “U”.

Altas en la temporada 2024:

Nombre Posición Edad Nacionalidad Club Actual Liga Valor Diego Dorregaray Delantero centro 31 Argentina Nea Salamina Famagusta Chipre Cyprus League 108 mil € Jairo Concha Mediocentro ofensivo 24 Perú Club Alianza Lima Perú Liga 1 Apertura Libre Williams Riveros Defensa central 31 Paraguay Barcelona SC Guayaquil Ecuador Serie A Primera Etapa Libre Christopher Olivares Delantero centro 24 Perú Cusco FC Perú Liga 1 Apertura Libre Sebastián Britos Portero 35 Uruguay Liverpool FC Montevideo Uruguay Primera División Apertura Libre Christofer Gonzales Mediocentro ofensivo 31 Perú Al-Adalah FC Arabia Saudita Saudi First Division League ? Edison Flores Extremo izquierdo 29 Perú Atlas Guadalajara México Liga MX Apertura Cesión Segundo Portocarrero Lateral izquierdo 27 Ecuador Barcelona SC Guayaquil Ecuador Serie A Primera Etapa Cesión Chase Villanueva Mediocentro ofensivo 21 Perú Universitario de Deportes II Perú – Álvaro Rojas Mediocentro 18 Perú Universitario de Deportes II Perú – Anghelo Flores Defensa central 19 Perú Universitario de Deportes II Perú – Jhefferson Rodríguez Portero 17 Perú Universitario de Deportes II Perú – Jarek Elías Mediocentro 19 Perú Universitario de Deportes II Perú – Julinho Astudillo Defensa central 18 Perú Universitario de Deportes II Perú – José Luján Defensa central 26 Perú Universidad César Vallejo Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión 31/12/2023 Tiago Cantoro Delantero centro 22 Perú Cusco FC Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión 31/12/2023 Jorge Agüero Extremo izquierdo 22 Perú Asociación Deportiva Tarma Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión 31/12/2023 Jerry Navarro Lateral derecho 21 Perú Comerciantes FC Perú Liga 2 Fin de cesión 31/12/2023 José López Extremo derecho 20 Perú CD Unión Comercio Perú Liga 1 Apertura Fin de cesión 31/12/2023

Bajas en la temporada 2024:

Nombre Posición Edad Nacionalidad Club Actual Liga Valor Piero Quispe Mediocentro ofensivo 22 Perú Pumas UNAM México Liga MX Apertura 1,38 mill. € José Luján Defensa central 26 Perú CD Los Chankas Perú Liga 1 Apertura Libre Emanuel Herrera Delantero centro 36 Argentina CD Ñublense Chile Primera División Libre Tiago Cantoro Delantero centro 22 Perú Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) Perú Liga 1 Apertura Libre José Carvallo Portero 37 Perú Universidad César Vallejo Perú Liga 1 Apertura Libre Jerry Navarro Lateral derecho 21 Perú Comerciantes FC Perú Liga 2 Libre Jorge Agüero Extremo izquierdo 22 Perú Club Juan Pablo II Perú Liga 2 ? Alexander Succar Delantero centro 28 Perú Carlos A. Mannucci Perú Liga 1 Apertura Cesión Alfonso Barco Pivote 21 Perú Defensor Sporting Club Uruguay Primera División Clausura Cesión José Luján Defensa central 26 Perú Universidad César Vallejo Perú Liga 1 Clausura Cesión Roberto Siucho Extremo izquierdo 26 Perú Alianza Atlético Sullana Perú Liga 1 Clausura Cesión Jerry Navarro Lateral derecho 21 Perú Comerciantes FC Perú Liga 2 Cesión José López Extremo derecho 21 Perú Comerciantes FC Perú Liga 2 Cesión José López Extremo derecho 20 Perú CD Unión Comercio Perú Liga 1 Clausura Cesión Luis Urruti Extremo izquierdo 31 Uruguay Sin equipo – – Williams Riveros Defensa central 31 Paraguay Barcelona SC Guayaquil Ecuador Serie A Primera Etapa Fin de cesión 31/12/2023 Jordan Guivin Mediocentro 25 Perú Celaya FC México Liga Expansión MX Clausura Fin de cesión 16/06/2023

Terminan contrato en la temporada 2024:

Nombre Posición Fecha de Nacimiento (Edad) Nacionalidad Fin de Contrato Detalles Valor Edison Flores Extremo izquierdo 14/05/1994 (30) Perú 31/12/2024 – 1,20 mill. € Álex Valera Delantero centro 16/05/1996 (28) Perú 31/12/2024 – 900 mil € Nelson Cabanillas Lateral izquierdo 08/02/2000 (24) Perú 31/12/2024 – 650 mil € Segundo Portocarrero Lateral izquierdo 15/10/1996 (27) Ecuador 31/12/2024 Opción de compra 500 mil € Hugo Ancajima Lateral derecho 10/02/1998 (26) Perú 31/12/2024 – 400 mil € Aldo Corzo Lateral derecho 20/05/1989 (35) Perú 31/12/2024 – 375 mil € Yuriel Celi Mediocentro ofensivo 20/02/2002 (22) Perú 31/12/2024 – 375 mil € Alexander Succar Delantero centro 12/08/1995 (29) Perú Líbano 31/12/2024 – 375 mil € Sebastián Britos Portero 02/01/1988 (36) Uruguay 31/12/2024 – 100 mil € Álvaro Rojas Mediocentro 12/03/2005 (19) Perú 31/12/2024 – 100 mil €

Terminan contrato en la temporada 2025:

Nombre Posición Fecha de Nacimiento (Edad) Nacionalidad Fin de Contrato Detalles Valor Andy Polo Extremo derecho 29/09/1994 (30) Perú 31/12/2025 – 1,00 mill. € Williams Riveros Defensa central 20/11/1992 (31) Paraguay 31/12/2025 – 500 mil € Martín Pérez Guedes Mediocentro ofensivo 18/08/1991 (33) Argentina 31/12/2025 – 450 mil € José Bolívar Lateral izquierdo 17/01/2000 (24) Perú 31/12/2024 – 450 mil € Matías Di Benedetto Defensa central 19/11/1992 (31) Argentina 31/12/2025 – 400 mil € Piero Guzmán Defensa central 21/01/2000 (24) Perú 31/12/2024 – 350 mil € Horacio Calcaterra Mediocentro 22/02/1989 (35) Perú 31/12/2025 – 325 mil € Jarek Elías Mediocentro 16/01/2004 (20) Perú 31/12/2025 – 25 mil €

Universitario de Deportes viendo todo el movimiento generado este año seguramente tendrá cuidado de no tocar muchas piezas y hallar un equilibrio correcto. El cual seguramente le sirva para potenciar lo bueno que ahora mismo tiene, y obviamente, corregir las cosas malas expuestas a lo largo del año. Los cremas son vigentes monarcas, por eso pueden darse algunas licencias para poder tomar ciertas decisiones en el armado de plantel.

Universitario de Deportes en la Liga 1 – temporada 2024. (Foto: IMAGO).

Los cremas pensando en las bajas que tendrán para la temporada 2025, van a meter mano en su actual plantel. Con el respaldo de un campeonato nacional en 2023, y estar encaminados en la obtención de un nuevo título este año. Fabián Bustos llegó para dar orden, con su experiencia y años en el fútbol. Ahora que se confirmó que tiene todavía contrato por un tiempo prolongado, seguro se hará cargo de más decisiones en la interna del cuadro merengue.